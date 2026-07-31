Россия хотела бы завершить специальную военную операцию уже в текущем году. Однако сейчас непонятно, как будут складываться все сопутствующие обстоятельства. Такое заявление «Газете.ru» сделал председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

По словам дипломата, вопрос не только в решимости страны и её военнослужащих. Ключевое — как именно будет развиваться ситуация вокруг украинского конфликта. Желание есть, но важно превратить его в реальность, подчеркнул сенатор.

Перспективы скорого завершения зависят от множества факторов: от внутренней «собранности наших структур», от международной обстановки и от тех интриг, которые продолжит плести Запад. Также многое определяет поведение киевских националистов, которые разрушают структуры — и народно-хозяйственные, и экономические, и энергетические.

«Удастся ли нам всё-таки снять вот эту маниакальность националистов в Киеве, с которой они разрушают все структуры и народохозяйственные, и экономические, и энергетические в нашей стране? Одним словом, всё зависит от всего», — подытожил Карасин.

А ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в СВО. Он обратился к представителям разных партий и призвал их объединиться вокруг общей для страны цели.