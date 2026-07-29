Медведев: Сохранить Россию можно только победой в СВО

Сохранить Россию можно только победой в специальной военной операции. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

Политик выступил с лекцией на молодёжном форуме «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске. Он обратился к представителям разных партий и призвал их объединиться вокруг общей для страны цели.

«У нас сейчас есть одна общая задача, и она очевидна — сохранить нашу страну. Как можно сохранить нашу страну? А сохранить нашу страну можно только одним способом — победой в специальной военной операции», — подчеркнул Медведев.

По его мнению, в этом вопросе позиции всех ответственных политических сил России совпадают независимо от существующих между ними разногласий.

Ранее Life.ru рассказывал, почему Медведев назвал победу в СВО условием стабильного развития России. По словам зампреда Совбеза, достижение целей спецоперации должно создать условия для роста доходов граждан и решения внутренних задач страны.