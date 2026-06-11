Россия окажется в выигрыше при любом сценарии завершения специальной военной операции, вне зависимости от того, каким будет это окончание. Такую точку зрения озвучила экс-прокурор Крыма и бывшый депутат Госдумы Наталья Поклонская в разговоре с журналистом Антоном Красовским.

Поклонская призналась, что сама мысль о победе является для неё «глубоко личной трагедией». Как она уточнила, окончание конфликта вне зависимости от того, на каких условиях это произойдёт, обязательно обернётся для России торжеством.

«В любом её варианте. Лишь бы все сохранились, сохранились жизни», — сказала она.

Помимо этого, Поклонская указала, что по окончании спецоперации внутри страны требуется удержать те ценности и установки, которые разделяло российское общество на протяжении всего периода СВО.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский спрогнозировал, что ключевым периодом в ходе украинского кризиса способны стать именно июнь с июлем. Согласно его словам, исход во многом определят саммиты Евросоюза, «Большой семёрки» и Североатлантического альянса, запланированные на эти два летних месяца.