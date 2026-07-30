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30 июля, 11:53

«Победа неоспорима»: В Госдуме предсказали скорое завершение СВО на Украине

Депутат Госдумы Колесник заявил о приближении развязки конфликта на Украине

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Конфликт на Украине приближается к развязке, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что последние удары по критическим объектам противника усилили давление на Киев и могут подтолкнуть его к переговорам.

Парламентарий уверен, что такие действия оказывают морально-психологическое воздействие на украинское руководство. По его словам, Россия должна сохранять постоянное давление на противника и не давать ему возможности восстановиться.

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«Надо постоянно наносить удары, чтобы они головы даже поднять не могли. Тогда это всё приближает победу, которая неоспорима, и, я думаю, уже недалёк тот час», — подчеркнул депутат ГД РФ.

Он добавил, что условия России уже сформулированы и не менялись. Киев может попытаться выйти на переговоры через посредников, однако Москва продолжит добиваться целей, обозначенных в начале СВО.

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Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в СВО. Он обратился к представителям разных партий и призвал их объединиться вокруг общей для страны цели.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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