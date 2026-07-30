Конфликт на Украине приближается к развязке, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что последние удары по критическим объектам противника усилили давление на Киев и могут подтолкнуть его к переговорам.

Парламентарий уверен, что такие действия оказывают морально-психологическое воздействие на украинское руководство. По его словам, Россия должна сохранять постоянное давление на противника и не давать ему возможности восстановиться.

«Надо постоянно наносить удары, чтобы они головы даже поднять не могли. Тогда это всё приближает победу, которая неоспорима, и, я думаю, уже недалёк тот час», — подчеркнул депутат ГД РФ.

Он добавил, что условия России уже сформулированы и не менялись. Киев может попытаться выйти на переговоры через посредников, однако Москва продолжит добиваться целей, обозначенных в начале СВО.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сохранить Россию можно только победой в СВО. Он обратился к представителям разных партий и призвал их объединиться вокруг общей для страны цели.