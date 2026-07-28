«Бойцы не должны ни в чём нуждаться»: Путин поставил задачу перед всеми ветвями власти

Поддержка участников СВО и их семей должна оставаться одной из главных задач государства. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Президент подчеркнул, что военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым, а их близкие — чувствовать постоянную помощь со стороны властей.

«Здесь нужно делать всё для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чём не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства», — сказал Путин.

Он отметил, что эта работа касается всех ветвей власти. Отдельную роль глава государства отвёл Совету Федерации, который представляет интересы регионов.

По словам Путина, многие воинские подразделения формируются непосредственно в субъектах страны. Поэтому региональные власти также должны активно участвовать в поддержке бойцов и их родственников.

Президент добавил, что государственные органы уже делают для этого многое, однако объём задач остаётся огромным, поскольку речь идёт о большом числе людей.

На встрече Путин также назвал демографию одним из важнейших направлений работы наряду с помощью участникам СВО и их семьям.