«Бойцы не должны ни в чём нуждаться»: Путин поставил задачу перед всеми ветвями власти
Путин призвал обеспечить бойцов СВО и их семьи всей необходимой поддержкой
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Поддержка участников СВО и их семей должна оставаться одной из главных задач государства. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Президент подчеркнул, что военнослужащие должны быть обеспечены всем необходимым, а их близкие — чувствовать постоянную помощь со стороны властей.
«Здесь нужно делать всё для того, чтобы, первое, наши бойцы ни в чём не нуждались и чтобы их семьи чувствовали поддержку со стороны государства», — сказал Путин.
Он отметил, что эта работа касается всех ветвей власти. Отдельную роль глава государства отвёл Совету Федерации, который представляет интересы регионов.
По словам Путина, многие воинские подразделения формируются непосредственно в субъектах страны. Поэтому региональные власти также должны активно участвовать в поддержке бойцов и их родственников.
Президент добавил, что государственные органы уже делают для этого многое, однако объём задач остаётся огромным, поскольку речь идёт о большом числе людей.
На встрече Путин также назвал демографию одним из важнейших направлений работы наряду с помощью участникам СВО и их семьям.
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