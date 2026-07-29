Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 15:27

Поддубный: Победа в СВО — только начало борьбы за справедливый мир

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PhotoJuli86

Военкор и заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный считает, что победа в СВО станет лишь началом масштабного процесса трансформации международных отношений. Обращаясь к молодёжи, он акцентировал внимание на том, что грядущая эпоха будет временем затяжного геополитического противостояния, в котором России предстоит отстаивать своё видение справедливого миропорядка.

«Нас ждёт ещё очень длительный период противостояния и борьбы за более справедливый мир, за более справедливое мироустройство», — сказал Поддубный.

Поддубный стал спикером пленарной сессии «Политические лидеры нового времени». В обсуждении стратегий и решений также участвовали Яна Лантратова, Игорь Кастюкевич и Елена Беликова.

Медведев: Сохранить Россию можно только победой в СВО
Медведев: Сохранить Россию можно только победой в СВО

А до этого сообщалось, что Зеленский может вообще не дожить до конца СВО. В Госдуме отметили, что главарь киевской верхушки представляет угрозу для окружения, поскольку осведомлён о слишком многих деталях. Если он доживёт до суда, то, опасаясь за себя, может выдать всех компаньонов и приукрасить показания.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar