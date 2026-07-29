Военкор и заместитель гендиректора ВГТРК Евгений Поддубный считает, что победа в СВО станет лишь началом масштабного процесса трансформации международных отношений. Обращаясь к молодёжи, он акцентировал внимание на том, что грядущая эпоха будет временем затяжного геополитического противостояния, в котором России предстоит отстаивать своё видение справедливого миропорядка.

«Нас ждёт ещё очень длительный период противостояния и борьбы за более справедливый мир, за более справедливое мироустройство», — сказал Поддубный.

Поддубный стал спикером пленарной сессии «Политические лидеры нового времени». В обсуждении стратегий и решений также участвовали Яна Лантратова, Игорь Кастюкевич и Елена Беликова.

А до этого сообщалось, что Зеленский может вообще не дожить до конца СВО. В Госдуме отметили, что главарь киевской верхушки представляет угрозу для окружения, поскольку осведомлён о слишком многих деталях. Если он доживёт до суда, то, опасаясь за себя, может выдать всех компаньонов и приукрасить показания.