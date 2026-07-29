Новая российская ракета РВВ-СДМ для Су-57Э вышла на международный рынок

Рособоронэкспорт приступил к продвижению на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-СДМ, предназначенной для вооружения экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57Э. О начале продвижения разработки сообщила пресс-служба компании, входящей в структуру госкорпорации «Ростех».

Ракета создана Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» и предназначена для установки на поставляемые иностранным заказчикам самолёты Су-57Э. РВВ-СДМ также может использоваться на других российских самолётах после необходимой доработки и интегрироваться в комплексы вооружения воздушных судов зарубежного производства.

Разработка предназначена для поражения различных воздушных целей, включая самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Производитель отмечает, что ракета рассчитана на применение в любое время суток и способна работать в условиях радиоэлектронного противодействия.

Ранее стало известно о применении российской крылатой ракеты S-8000 «Бандероль» по объекту в Харькове. Опубликованные кадры показывали момент подлёта боеприпаса к цели и последующий взрыв. Удар пришёлся по зданию, которое использовалось украинскими формированиями для размещения личного состава и хранения техники.