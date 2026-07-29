Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 июля, 09:53

Новая российская ракета РВВ-СДМ для Су-57Э вышла на международный рынок

Обложка © ТАСС / VCG/Visual China Group

Обложка © ТАСС / VCG/Visual China Group

Рособоронэкспорт приступил к продвижению на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса «воздух — воздух» РВВ-СДМ, предназначенной для вооружения экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57Э. О начале продвижения разработки сообщила пресс-служба компании, входящей в структуру госкорпорации «Ростех».

Ракета создана Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение» и предназначена для установки на поставляемые иностранным заказчикам самолёты Су-57Э. РВВ-СДМ также может использоваться на других российских самолётах после необходимой доработки и интегрироваться в комплексы вооружения воздушных судов зарубежного производства.

Разработка предназначена для поражения различных воздушных целей, включая самолёты, вертолёты, крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты. Производитель отмечает, что ракета рассчитана на применение в любое время суток и способна работать в условиях радиоэлектронного противодействия.

«Доброе утро» от С-400: Появились кадры взрывов и пожаров на Украине при ночном ударе
«Доброе утро» от С-400: Появились кадры взрывов и пожаров на Украине при ночном ударе

Ранее стало известно о применении российской крылатой ракеты S-8000 «Бандероль» по объекту в Харькове. Опубликованные кадры показывали момент подлёта боеприпаса к цели и последующий взрыв. Удар пришёлся по зданию, которое использовалось украинскими формированиями для размещения личного состава и хранения техники.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Оружие
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar