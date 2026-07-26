«Доброе утро» от С-400: Появились кадры взрывов и пожаров на Украине при ночном ударе

В Сети появились кадры ночного удара ВС РФ по Украине с использованием ракет «Искандер» и С-400. Целями стали и заводы в Киеве. После серии прилётов в нескольких районах города вспыхнули пожары.

Последствия ударов ночной атаки на Киев. Видео © Telegram / Київ INFO | Новини Україна, ЭКРД

По украинской столице ночью были выпущены несколько баллистических ракет, а также ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер». После ударов возгорания начались сразу в нескольких районах Киева. Сообщается о прилётах по промышленной зоне в Соломенском районе.

Кроме того, поражены объекты в Деснянском и Шевченковском районах города. Этой же ночью удары были нанесены и по другим регионам Украины. В частности, сообщается об уничтожении объектов в Кривом Роге и Одесской области. Также под удар попала автозаправочная станция в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что этой ночью Украину настигла серия мощных ударов с применением баллистических ракет С-400 и «Искандеров». Прилёт зафиксирован и на завод радиоэлектроники «Меридиан» им. С. П. Королёва, выпускающий компоненты для систем наведения ракет «Нептун».