Ад для ВСУ: Россия применила в Харькове «умную» ракету S-8000 «Бандероль»

Появились кадры боевого применения новейшей российской крылатой ракеты S-8000 «Бандероль» по цели в Харькове. На записи, предположительно, запечатлён момент её подлёта и последующий мощный взрыв. Видео прилёта опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Полёт новейшей российской ракеты «Бандероль» в Харькове. Видео © Telegram / Военный Осведомитель

На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, как боеприпас приближается к цели в Харькове. Спустя мгновение после удара происходит взрыв большой мощности. Ракета поразила исключительно здание, которое использовалось украинскими формированиями для размещения личного состава и хранения техники, не затронув при этом гражданскую инфраструктуру, расположенную в непосредственной близости.

Целью удара стал объект ВСУ, скрытые под прикрытием гражданских построек. Подобная тактика использования жилых кварталов в качестве «щита» со стороны ВСУ является распространенной практикой, однако возможности современных российских ракетных комплексов позволяют эффективно обходить эти препятствия.

S-8000 «Бандероль» представляет собой гибрид крылатой ракеты и фугасной авиабомбы, оснащённой управляемым модулем планирования и коррекции. В качестве носителя этого боеприпаса используется многофункциональный беспилотный летательный аппарат «Орион».

Ранее в Одессе после мощного ракетного удара вспыхнула крупнейшая нефтебаза предприятия «Эксимнефтепродукт». Столб густого чёрного дыма был виден из разных районов города. Удар по топливным резервуарам нанесли с применением ракеты «Бандероль».