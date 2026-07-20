Мощный удар по Одессе: Крупнейшая нефтебаза полыхает после прилёта крылатой ракеты

В Одессе после мощного ракетного удара загорелась крупнейшая нефтебаза предприятия «Эксимнефтепродукт». Густой чёрный дым от возгорания виден из разных районов города.

По данным военкоров, удар нанесён российской ракетой «Бандероль» по топливным ёмкостям объекта. Пожар на нефтебазе носит масштабный характер, его площадь в настоящий момент устанавливается.

Кроме того, незадолго до этого беспилотные летательные аппараты атаковали объекты солнечной электростанции в Черноморске. Её мощности использовались, в том числе, для энергоснабжения портовой инфраструктуры и предприятий украинского военно-промышленного комплекса, что делает эти удары частью системной работы по демилитаризации военной инфраструктуры противника, пишет SHOT.

Ранее в одесском порту после удара вспыхнул крупный пожар — об этом пишут местные каналы и украинские издания. Густой чёрный дым поднимается настолько высоко, что его хорошо видно из разных частей города.