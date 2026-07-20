Порт Одессы охвачен сильным пожаром после прилёта

Ранее в МО РФ сообщили, что российские военные нанесли серию ударов по местам сборки и хранения дальнобойных дронов ВСУ, а также по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам и пунктам дислокации украинских войск и иностранных наёмников. Цели поражены в 142 районах. Средства ПВО за сутки перехватили восемь управляемых авиабомб, четыре снаряда HIMARS и 917 беспилотников, а в Чёрном море при попытке атаки подорваны два безэкипажных катера.