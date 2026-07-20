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20 июля, 09:38

Войска РФ поразили места сборки и хранения дронов ВСУ большой дальности

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные уничтожили серией ударов склады ВСУ, где хранились дроны большой дальности, а также под огнём оказались места их сборки. Такие данные привели в Минобороны РФ.

«Нанесено поражение местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских ВС и иностранных наёмников в 142 районах», — сказано в сводке от 20 июля.

В министерстве добавили, что российские средства ПВО перехватили восемь управляемых авиабомб, четыре снаряда HIMARS производства США и 917 беспилотников самолётного типа. Кроме того, два безэкипажных катера ВСУ подорваны в Чёрном море при попытке атаковать нашу территорию.

Минобороны отчиталось об ударах по портам Украины за день
Минобороны отчиталось об ударах по портам Украины за день

Ранее сообщалось, что ночью 20 июля Вооружённые силы России продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения действий ВСУ. Основной удар авиации пришёлся на порт Одесса, где взорваны резервуары с горючим для военных.

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Татьяна Миссуми
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