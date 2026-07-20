Российские войска атаковали одесский порт: взорваны резервуары с горючим для ВСУ

Ночью 20 июля Вооружённые силы России продолжили удары по портовой инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения действий ВСУ. Основной удар авиации пришёлся на порт Одесса, где взорваны резервуары с горючим для военных.

«Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение в порту Одесса резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ», — сообщили в Минобороны.

Портовые терминалы Одессы, Чёрноморска и других морских портов Украины служат важными узлами для ввоза военных грузов, топлива и логистических ресурсов. Ранее ВС РФ поразили четыре судна на рейде порта Одессы и у острова Змеиный.