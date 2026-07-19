В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу, сирены звучали в Киеве
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В пяти областях Украины звучит воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Незадолго до этого сирены включали в десяти регионах, в том числе в Киевской области.
Так, по состоянию на 15:40 воздушная тревога объявлена в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской областях. О взрывах не сообщалось.
Напомним, минувшей ночью Киев пережил налёт рекордного числа баллистических ракет. Как писали СМИ, всего за 53 минуты в столицу Незалежной «прилетело» порядка 40 ракет.
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