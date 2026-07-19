Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Одессе раздался взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».
Никаких подробностей о случившемся пока не приводится. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях страны, включая Одесскую.
Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям Киева и области. Под огонь попали заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш», «Артём», «Меридиан» имени Королёва и «Оаклайн», а также логистический центр и топливные резервуары в порту «Южный» под Одессой. Поражены объекты, связанные с выпуском ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и производством компонентов для беспилотников.
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