Взрыв прогремел в Одессе на фоне воздушной тревоги

Никаких подробностей о случившемся пока не приводится. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях страны, включая Одесскую.

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием по военным предприятиям Киева и области. Под огонь попали заводы «Радионикс», «Спецоборонмаш», «Артём», «Меридиан» имени Королёва и «Оаклайн», а также логистический центр и топливные резервуары в порту «Южный» под Одессой. Поражены объекты, связанные с выпуском ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и производством компонентов для беспилотников.