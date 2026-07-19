ВС РФ поразили четыре судна на рейде порта Одессы и у острова Змеиный

Российские самолёты ВКС и беспилотники нанесли удары по двум морским судам типа балкер, перевозившим военные грузы на рейде порта Одесса, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, поражены ещё два судна севернее острова Змеиный, которые использовались украинскими вооружёнными формированиями для запусков ударных БПЛА и безэкипажных катеров.

По данным ведомства, все цели были успешно поражены. Детали о характере грузов и состоянии судов не раскрываются. Украинская сторона инцидент пока не комментирует.

Ранее Life сообщал, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 нанесли ракетные удары по объектам на Украине. Киевская разведка полагает, что основной удар придётся по Одессе и области. Всего может быть выпущено до восьми ракет Х-22/32.