ВС РФ поразили четыре судна на рейде порта Одессы и у острова Змеиный
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Российские самолёты ВКС и беспилотники нанесли удары по двум морским судам типа балкер, перевозившим военные грузы на рейде порта Одесса, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, поражены ещё два судна севернее острова Змеиный, которые использовались украинскими вооружёнными формированиями для запусков ударных БПЛА и безэкипажных катеров.
По данным ведомства, все цели были успешно поражены. Детали о характере грузов и состоянии судов не раскрываются. Украинская сторона инцидент пока не комментирует.
Ранее Life сообщал, что российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 нанесли ракетные удары по объектам на Украине. Киевская разведка полагает, что основной удар придётся по Одессе и области. Всего может быть выпущено до восьми ракет Х-22/32.
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