На Украине сообщают о взлёте бомбардировщиков Ту-22М3 и пусках по Одессе

Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 запустили крылатые ракеты по целям на территории Украины. Об этом заявляют украинские мониторинговые ресурсы.

По их данным, группа самолётов российской военной авиации поднялась в воздух ранее, и пуски ожидались около 15:30. Разведка противника считает, что главной целью удара станет Одесса и область. Отмечается, что в общей сложности могут быть задействованы порядка восьми ракет типа Х-22/32.

Целью для крылатых ракет может стать одесский порт. Кроме того, менее часа назад был нанесён удар по сухогрузу, который пытался пришвартоваться в Одессе.