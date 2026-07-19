«Мозг и станок ракетостроения»: Коц раскрыл итоги массированных ударов по Киеву
Коц: Поражённые «Радионикс» и «Артём» были мозгом и станком ракетостроения Киева
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Российские военные нанесли серию ударов по ключевым предприятиям украинского военно-промышленного комплекса в Киеве, сообщил военный корреспондент Александр Коц. По его словам, поражённые заводы «Радионикс» и «Артём» являлись «мозгом и станком украинского ракетостроения».
«Мощнейший удар по Киеву. Разбор прилётов. «Радионикс» и «Артем». Мозг и станок украинского ракетостроения. Здесь делают системы управления для «Фламинго» – той самой, которой Зеленский обещал «испепелить Москву»», – написал Коц.
Он уточнил, что на предприятиях производили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9, а также для суррогата С-300 под названием «Клон». По его словам, под удар также попал завод «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического. Военкор отметил, что удары по этим объектам наносятся не впервые, и сравнил их с боксёрским накопительным эффектом. В конце он резюмировал, что российские военные будут продолжать наносить удары, пока предприятия не перестанут функционировать.
Ранее Life.ru писал, что за прошедшие сутки ВС РФ нанесли удары по украинским объектам, задействованным в военных нуждах. Под огонь попали предприятия «Спецоборонмаш» и «Радионикс», а также центр сборки дальнобойных БПЛА «Амтел Пропертис», задействованные в производстве ракет, комплектующих для беспилотников и хранении вооружения. В ВСУ подвели итог ужасающей ночи. Позже Владимир Зеленский назвал атаку одной из самых разрушительных.
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