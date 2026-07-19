«Мозг и станок ракетостроения»: Коц раскрыл итоги массированных ударов по Киеву

Он уточнил, что на предприятиях производили компоненты для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9, а также для суррогата С-300 под названием «Клон». По его словам, под удар также попал завод «Меридиан», который с 2015 года имеет статус стратегического. Военкор отметил, что удары по этим объектам наносятся не впервые, и сравнил их с боксёрским накопительным эффектом. В конце он резюмировал, что российские военные будут продолжать наносить удары, пока предприятия не перестанут функционировать.