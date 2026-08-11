Экспериментальный украинский беспилотник сбили в ДНР

Экспериментальный украинский беспилотник с осколочно-фугасной боевой частью сбили в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в штабе обороны ДНР.

Аппарат уничтожили сводные мобильные огневые группы. В штабе уточнили, что БПЛА представляет собой уменьшенную версию украинского ударного дрона FP-2.

Беспилотник самолётного типа средней дальности разработала украинская компания Fire Point. Для какой именно задачи предназначалась его экспериментальная модификация, пока не уточняется.

После перехвата аппарата специалисты-взрывотехники ФСБ обезвредили его боевую часть. Сам дрон изъяли для дальнейшего изучения.

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ изменили тактику применения беспилотников, начав направлять аппараты всё дальше вглубь российских регионов. Военные не исключили новых попыток подобных налётов.