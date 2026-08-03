Военные РФ заметили новую тактику ударов дронов ВСУ по России

Украинская армия поменяла подход к ударам дронами по российским регионам: аппараты стали запускать всё дальше вглубь страны. Об этом сообщает медиа-ресурс «Архангел спецназа».

По данным авторов, в ходе последней массированной атаки сила ударов немного упала, зато беспилотники стали залетать в глубокие районы России.

В канале уточнили, что в ночь на 3 августа средства ПВО сбили 131 дрон, а за все сутки уничтожили не меньше 376 аппаратов. Днём 2 августа беспилотники замечали в Башкирии, Пермском крае, Омской области и Ханты-Мансийском автономном округе.

«С учётом проведения таких дальних налётов, вероятно, в скором времени будут новые попытки», — предупредили авторы текста.

Ранее сообщалось, что одну из самых массовых атак дронов с начала года российская ПВО отбила в ночь на 2 августа. Как сообщали в Минобороны, тогда перехватили и уничтожили 635 беспилотников. Под удар попали больше десятка регионов, среди них Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край. Часть аппаратов сбили над Азовским и Чёрным морями.