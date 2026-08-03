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3 августа, 09:38

С начала СВО Армия России ликвидировала более 196 тыс. вражеских дронов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Более 196 тысяч беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины были уничтожены российскими военнослужащими с начала специальной военной операции. Такие данные привели в Министерстве обороны России.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолёта, 284 вертолёта, 196 070 беспилотных летательных аппаратов...», — говорится в сообщении.

Также были уничтожены 669 зенитных ракетных комплексов, свыше 30 тысяч танков и боевых бронированных машин, а также 1 768 установок реактивных систем залпового огня. Кроме того, в Минобороны сообщили о ликвидации более 36 тысяч единиц полевой артиллерии и миномётов и свыше 68 тысяч специальных военных автомобилей.

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Ранее стало известно о массовых атаках украинских беспилотников по регионам страны. В ночь на 3 августа силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 131 БПЛА самолётного типа. Дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Тульской областями.

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Милена Скрипальщикова
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