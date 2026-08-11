В Киеве показали фото с места падения истребителя ВСУ под Одессой

На Украине показали кадры с места крушения истребителя МиГ-29 в Одесской области, самолёт рухнул во время выполнения боевого задания. Фото публикует в соцсети Государственное бюро расследований страны (ГБР).

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

Причины падения техники украинская сторона не сообщает. Ведётся следствие. Судя по кадрам, от истребителя практически ничего не осталось. Обломки фюзеляжа разбросало на десятки метров от точки падения.

Напомним, ранее в Сети появилось видео падения украинского МиГ-29 в Одесской области. Воздушные силы ВСУ уже подтвердили потерю истребителя вечером 10 августа во время выполнения боевого задания. Самолёт загорелся, после чего лётчик потерял управление и был вынужден катапультироваться.