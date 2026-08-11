Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 августа, 09:13

В Киеве показали фото с места падения истребителя ВСУ под Одессой

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

На Украине показали кадры с места крушения истребителя МиГ-29 в Одесской области, самолёт рухнул во время выполнения боевого задания. Фото публикует в соцсети Государственное бюро расследований страны (ГБР).

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

Место падения истребителя ВСУ под Одессой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Государственное бюро расследований Украины

Причины падения техники украинская сторона не сообщает. Ведётся следствие. Судя по кадрам, от истребителя практически ничего не осталось. Обломки фюзеляжа разбросало на десятки метров от точки падения.

Ракеты долетают, но в сводках о них молчат: ВСУ скрывают детали после ночных ударов
Ракеты долетают, но в сводках о них молчат: ВСУ скрывают детали после ночных ударов

Напомним, ранее в Сети появилось видео падения украинского МиГ-29 в Одесской области. Воздушные силы ВСУ уже подтвердили потерю истребителя вечером 10 августа во время выполнения боевого задания. Самолёт загорелся, после чего лётчик потерял управление и был вынужден катапультироваться.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar