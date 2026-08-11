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Регион
11 августа, 07:26

Ракеты долетают, но в сводках о них молчат: ВСУ скрывают детали после ночных ударов

«Страна»: Украинская ПВО не сбила ни одной ракеты во время атаки ВС РФ

Обложка © РИА Новости / Виталий Невар

Обложка © РИА Новости / Виталий Невар

Воздушные силы ВСУ не сообщили подробности об отражении российской атаки в ночь на 11 августа. В официальных сводках — лишь общие фразы: по Запорожью и Киеву работали «Цирконы», «Искандеры» и больше сотни дронов, пишет издание «Страна».

«Пишут только, что Запорожье и Киев атаковали «Цирконы», «Искандеры» и 120 ударных БПЛА <...> Прилёты были на 21 локации, падение обломков ещё на 5 локациях. Из этого можно сделать вывод, что ракеты снова не были сбиты», — говорится в публикации;

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Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что в Киеве в ночь на 11 августа были поражены автоматизированный сортировочный терминал «Новая почта», обеспечивавший хранение компонентов для БПЛА, роботизированных комплексов и средств РЭБ, и логистический центр «Сан-парк» площадью около 50 тыс. кв. м, где хранилось до 15 тыс. ударных FPV-дронов с тепловизорами, станции управления и комплектующие. Также в Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», выпускающий прокат для фортификаций, брони и бронежилетов, где также устанавливали противодроновые экраны на бронетехнику.

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Наталья Афонина
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