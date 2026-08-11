ВС РФ поразили в Киеве логистический центр с тысячами FPV-дронов

Российские военные поразили в Киеве транспортно-логистический центр «Киев-3», где хранились ударные FPV-дроны. Об этом 11 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, объект представлял собой офисно-складской комплекс «Сан-парк» площадью около 50 тыс. квадратных метров.

На территории центра, как уточнили в Минобороны, находилось до 15 тыс. FPV-дронов. Часть беспилотников была оснащена тепловизионными камерами.

В сообщении ведомства также перечислены модели дронов — «Бешкет», «Спук», «Комик-А» и «Горобец».

Кроме того, на складе находились наземные станции управления беспилотниками и комплектующие к ним.

Напомним, в июле – августе 2026 года значительно участились удары ВС РФ по объектам ВСУ, которые наносятся с применением высокоточного оружия и ударных беспилотников по широкому спектру целей в глубоком тылу. Целями этих систематических ударов, в частности, становятся военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, логистические и распределительные центры, используемые для хранения и транспортировки вооружений и грузов военного назначения, а также пункты управления беспилотниками. Кроме того, Минобороны РФ регулярно сообщает о поражении складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, транспортных узлов, сухогрузов в портах Одессы, Николаева и в акватории Черного моря, осуществлявших поставки для ВСУ.