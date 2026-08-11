МО РФ назвало цели ночных ударов по Украине: склады дронов, металл и логистика

Российские военные нанесли удары по трём объектам в Киеве и Запорожье, задействованным в интересах ВСУ. О результатах ночной атаки сообщило Министерство обороны РФ утром 11 августа

Так, в столице Украины поражен терминал «Новой почты». По данным ведомства, это место использовалось для хранения и распределения товаров двойного назначения. В частности, речь идёт о комплектующих для сборки беспилотников.

Ещё одна цель в том же городе — транспортно-логистический центр «Киев-3». Это офисно-складской комплекс «Сан-парк». Площадь объекта составляет порядка 50 тысяч квадратных метров. Там противник держал ударные БПЛА.

Третьей точкой атаки стал металлургический комбинат в Запорожье — ПАО «Запорожсталь». Предприятие является ведущим производителем листового проката в регионе. Эта продукция — основа для создания фортификационных сооружений и бронирования военной техники.

Напомним, в последние недели зафиксирован резкий рост интенсивности ракетно-бомбардировочных ударов российских войск по объектам украинской военной инфраструктуры. Удары наносятся по аэродромам базирования авиации, оборонным заводам, узлам снабжения и складским терминалам, через которые осуществляется подвоз вооружений и материальных средств, а также по центрам координации беспилотных систем. Согласно сводкам российского военного ведомства, в указанный период также уничтожены многочисленные хранилища боеприпасов и ГСМ, перевалочные железнодорожные станции и морские суда-носители у побережья Одесской и Николаевской областей, задействованные в логистических цепочках обеспечения группировки ВСУ.