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Регион
11 августа, 06:26

МО РФ назвало цели ночных ударов по Украине: склады дронов, металл и логистика

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные нанесли удары по трём объектам в Киеве и Запорожье, задействованным в интересах ВСУ. О результатах ночной атаки сообщило Министерство обороны РФ утром 11 августа

Так, в столице Украины поражен терминал «Новой почты». По данным ведомства, это место использовалось для хранения и распределения товаров двойного назначения. В частности, речь идёт о комплектующих для сборки беспилотников.

Ещё одна цель в том же городе — транспортно-логистический центр «Киев-3». Это офисно-складской комплекс «Сан-парк». Площадь объекта составляет порядка 50 тысяч квадратных метров. Там противник держал ударные БПЛА.

Третьей точкой атаки стал металлургический комбинат в Запорожье — ПАО «Запорожсталь». Предприятие является ведущим производителем листового проката в регионе. Эта продукция — основа для создания фортификационных сооружений и бронирования военной техники.

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Напомним, в последние недели зафиксирован резкий рост интенсивности ракетно-бомбардировочных ударов российских войск по объектам украинской военной инфраструктуры. Удары наносятся по аэродромам базирования авиации, оборонным заводам, узлам снабжения и складским терминалам, через которые осуществляется подвоз вооружений и материальных средств, а также по центрам координации беспилотных систем. Согласно сводкам российского военного ведомства, в указанный период также уничтожены многочисленные хранилища боеприпасов и ГСМ, перевалочные железнодорожные станции и морские суда-носители у побережья Одесской и Николаевской областей, задействованные в логистических цепочках обеспечения группировки ВСУ.

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Никита Никонов
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