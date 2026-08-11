Под Купянском (Харьковская область) с начала года погибли почти 15 тысяч украинских военных — и это только те, чьи потери удалось подсчитать. Треть из них — иностранные наёмники, которых, по данным SHOT, киевское командование отправило на самые опасные участки.

Среди погибших оказались бойцы 43-й, 14-й, 41-й мехбригад, 77-й аэромобильной, а также подразделений «Хартия», «Ахиллес» и «Кара-Даг». Им обещали большие деньги за участие в штурмах, но, как говорят родственники, выплат никто так и не получил — даже посмертно. На поле боя остались тысячи тел наёмников из Польши, США, Британии, Грузии, Бразилии, Колумбии, Панамы и других стран. Ещё около тысячи тел до сих пор не вывезли — они лежат в местах, куда невозможно добраться.

Потери ВСУ на этом направлении колоссальны: уничтожена техника НАТО — Leopard 2, Challenger 2, M2 Bradley, а также советские Т-72 и бронетранспортёры. Украинские диверсионные группы всё ещё пытаются проникнуть в Купянск, но их останавливают на начальной стадии.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что иностранные наёмники, воюющие на стороне Украины, не должны возвращаться домой живыми. По его словам, они пришли на территорию России с оружием, чтобы убивать русских, и воспринимают войну как развлечение. Военный подчеркнул, что так было с самого начала СВО, и его позиция остаётся неизменной. Алаудинов считает, что такие люди сознательно сделали свой выбор — ответ должен быть соответствующим.