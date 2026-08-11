Новости СВО 11 августа: ВС РФ зашли в Орехов и Глухов, бои за Дружковку, Украину готовят к блэкауту, Запад против переговоров Оглавление Сумская область 11 августа: бои в Писаревке Запорожская область 11 августа: прорыв в Орехов Донецкая Народная Республика 11 августа: наступление на Дружковку Карта СВО на 11 августа 2026 года Украинцам грозит лютая зима: советы советника Зеленского Россия предлагает переговоры: Запад к ним не готов Армия России отодвигает ВСУ от Курской области, в Запорожье прорыв к важному городу, украинцам советуют закупаться аккумуляторами и топливом, в МИД РФ объяснили, почему Зеленский не идёт на переговоры, — дайджест Life.ru. 10 августа, 21:07 11933 11933 Армия России готовит плацдарм для наступления на Дружковку. Обложка © РИА Новости / Евгений Биятов

Сумская область 11 августа: бои в Писаревке

Армия России продвигается в Шосткинском районе Сумской области. Бои идут в Уланове и у Вольной Слободы. Сёла находятся вблизи Курской области. Наступление здесь отодвигают украинские войска от границы в сторону города Глухов.

Группировка «Север» под контроль берёт ещё несколько населённых пунктов.

— Не прекращаются стрелковые бои в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях населённых пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского, — сообщили в «Севере».

За сутки наши войска ликвидировали ещё свыше 130 противников, а также уничтожили американскую гаубицу М-101 и другую технику, в том числе БПЛА «Баба-яга».

Десантники уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу на Ореховском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

Запорожская область 11 августа: прорыв в Орехов

ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Орехова и зашли в этот город. По данным военного блогера Юрия Подоляки, российские войска уже и в Преображенке. Фактически Орехов и Преображенка — это два населённых пункта, разделённых рекой Конка.

— Именно задача выхода к окраинам Запорожья стоит, и наши войска прорывом в Орехов очень существенно её приблизила, — считает Подоляка.

Донецкая Народная Республика 11 августа: наступление на Дружковку

Военный аналитик Анатолий Радов сообщает об освобождении села Новогригоровка в ДНР. Оно находится у севернее ранее занятых Торецкого и Красного Кута. Кроме того, возле Новогригоровки находится трасса, связывающая Доброполье и Дружковку. Пока официального подтверждения этой информации нет, но как раз к Дружковке наступают ВС РФ.

— ВС РФ формируют плацдарм для дальнейшего продвижения на Дружковку с запада. Бои идут в районе Новогригоровки, Петровки и Райского, — рассказал военкор Евгений Лисицын.

Карта СВО на 11 августа 2026 года

Карта СВО 11 августа 2026 года. ВС РФ прорвались в Орехов. Фото © divgen.ru

Украинцам грозит лютая зима: советы советника Зеленского

Внештатный советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов посоветовал украинцам покупать генераторы и держать минимум 10 литров топлива для них в запасе. Одновременно с этим он призывает запасаться аккумуляторами и портативными зарядными устройствами.

— У кого есть возможность, тот может купить это сейчас, чтобы не ждать, пока цена там вырастет в 2–3 раза, — призвал Бескрестнов.

Майор ВСУ Юрий Федоренко также советует покупать источники электроэнергии перед зимой, которая, по его мнению, будет тяжёлой.

— Ситуация требует от каждого гражданина проактивных действий, рассчитывать исключительно на государство не приходится, — отметил Федоренко.

Россия предлагает переговоры: Запад к ним не готов

Глава Сербии Александр Вучич продолжает делать заявления после визита Владимира Зеленского в Белград. После переговоров президент страны пришёл к выводу, что военный конфликт на Украине в ближайшее время не завершится.

— Если проанализировать нынешнюю ситуацию, то никто не хочет видеть мира. Все хотят увидеть поражение другой стороны. Я не знаю, можно ли победить Россию, — сказал Вучич.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС выразил аналогичное мнение.

— Зеленскому не нужен мир. Продолжение конфликта для него и его клики — единственный способ сохраниться во власти и избегать ответственности за совершённые преступные деяния, — заявил Галузин.

По его словам, Москва готова продолжать переговоры.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 10 августа.

Авторы Даниил Черных