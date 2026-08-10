Новости СВО 10 августа: ВС РФ освободили Васютинское и Торецкое, ВСУ в котле под Волчанском, Финляндия не даст ракеты для Patriot Оглавление Сумская область 10 августа: «Север» ведёт бои на границе ДНР 10 августа: освобождены Васютинское и Торецкое Харьковская область 10 августа: В Волчанском районе ВС РФ смыкают котёл Запорожская область 10 августа: Бойцы «Востока» давят на Новосёловку Карта СВО на 10 августа 2026 года Вучич оправдывается из-за Зеленского Финляндия не даст Киеву ракеты для ПВО Армия России громит фланги ВСУ в Сумской области, давит на Писаревку, под Запорожьем наступление на Новосёловку, Вучич оправдывается из-за Зеленского — дайджест Life.ru. 9 августа, 21:07 9794 9794 Армия России наступает на Краматорск и Славянск. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 10 августа: «Север» ведёт бои на границе

В Шосткинском районе ВС РФ ведут бои с противником в селе Уланово и окрестностях Вольной Слободы. Эти населённые пункты находятся вблизи Курской области. Кроме того, в Сумском районе области наши подразделения продвинулись на 16 участках фронта.

— Не прекращаются стрелковые бои в Писаревке, Марьино, посёлке Хотень и вокруг населённых пунктов, а также в лесных массивах южнее Иволжанского, — передаёт канал «Северный ветер».

ДНР 10 августа: освобождены Васютинское и Торецкое

Бойцы Армии России освободили Васютинское и Торецкое. За населённые пункты сражались подразделения группировок «Юг» и «Центр» соответственно.

— Южане, освободив Васютинское, вышли на последнюю внешнюю линию обороны Краматорска. Перед началом штурма ещё предстоит взять сёла Першомарьевка и Василевская Пустошь севернее — чтобы обезопасить фланг наступающих. Но в целом до окраин города из освобождённого Васютинского уже можно достать из миномёта, — поделился военный корреспондент Александр Коц.

БПЛА «Герань» уничтожили нефтедобывающее предприятие в Сумской области.Видео © Telegram / Минобороны России

В свою очередь, освободив Торецкое, ВС РФ создали плацдарм для наступления на Дружковку с запада. Дальше у наших подразделений на пути Райское, Новогригоровка и Петровка.

— После их освобождения юго-западные окраины Дружковки будут открыты, — резюмировал военкор.

Харьковская область 10 августа: В Волчанском районе ВС РФ смыкают котёл

Наступление группировки «Север» на юг от Волоховки с последующим освобождением Ивановки и Захаровки, а также продвижение западнее Артельного позволило нашим бойцам сформировать полукотёл в Волчанском районе. Подразделения ВСУ, оказавшиеся там, лишились снабжения.

— На Великобурлукском направлении ВС РФ уничтожили боевую группу противника в окрестностях Ольховатки. В плен взяли одного солдата 129-й тяжёлой механизированной бригады ВСУ, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Запорожская область 10 августа: Бойцы «Востока» давят на Новосёловку

За прошедшие сутки в Запорожской области противник безуспешно пытался контратаковать на нескольких участках фронта. В ходе боёв ВС РФ уничтожили четыре бронемашины, 12 автомобилей и до взвода пехоты ВСУ.

— На северном участке подразделения группировки «Восток» ликвидировали силы противника в районе Великомихайловки и западнее рубежа Александровка — Коммунаровка. Комплексным огнём артиллерии и операторов дронов там уничтожено свыше десяти пунктов управления БПЛА, — сообщает «Воин DV».

Западнее Ровного и Копани бойцы Армии России продолжили наносить удары по позициям противника в районе Широкого и Свободы, уничтожив склад ВСУ. Также подразделения ВС РФ продвинулись западнее Новосёловки.

Карта СВО на 10 августа 2026 года

ВС РФ освободили Васютинское. Фото © Telegram / DIVGEN Карта СВО

Вучич оправдывается из-за Зеленского

Визит Владимира Зеленского в Сербию не говорит о переменах во внешнеполитическом курсе Белграда по отношению к России. Сербия не вводила санкций против Кремля и не станет отказываться от самостоятельной политики.

— Белград поддерживает диалог со всеми сторонами конфликта и выступает за мирное урегулирование, а не за победу одной из сторон, — заявил сербский лидер Александр Вучич.

Тем не менее президент Сербии пригласил украинскую сторону на церемонию открытия производства дронов в его стране. Вучич подчеркнул, что речь идёт о периоде, «когда закончится конфликт».

Финляндия не даст Киеву ракеты для ПВО

Финляндия не будет передавать Киеву ракеты для систем Patriot. Хельсинки уже и так сделали много для поддержки ВСУ.

— Мы во всём сделали больше, чем можно было бы ожидать от страны нашего размера, но, как страна на передовой, мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную готовность в сфере противовоздушной обороны, — сказал глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 9 августа.

Авторы Артём Артёмов