Новости СВО 9 августа: Освобождение Ивановки и охват ВСУ под Харьковом, зачистка Нового Донбасса и прорыв в Доброполье, Киев выбил Patriot
Оглавление
Армия России окружает ВСУ в Харьковской области, Украина теряет мосты в Донбассе, США зарядит украинскую ПВО, Вучич втягивает Киев в ЕС — дайджест Life.ru.
Армия России окружает противника у границы Белгородской области. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
Сумская область 9 августа: зачистка Писаревки и Хотени
ВС РФ пробиваются вглубь Сумской области. Стрелковые бои идут в Писаревке, селе Марьино и посёлке Хотень. Наступают северяне в Уланово и у Вольной Слободы.
В Уланово российские операторы БПЛА уничтожили живую силу противника, которую показала вражеская «Баба-яга».
— Северяне не стали уничтожать беспилотник противника, проследив точку сброса припасов. Грамотные действия наших военнослужащих позволили вскрыть точное местоположение укрытия боевой группы, — сообщает «Северный ветер».
Харьковская область 9 августа: разгром ВСУ под Ивановкой
Группировка «Север» освободила Ивановку. ВС РФ разгромили в селе подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ. Российские войска на этом участке окружают украинские войска.
— Тактический смысл прозрачен. Освобождение Ивановки расширяет полосу безопасности в Харьковской области и сужает горловину мешка, в который затягиваются подразделения ВСУ в северо-восточной части Волчанского района. Дальше по логике — восточный охват Белого Колодезя и выход на трассу Т-2104 Харьков — Старый Салтов — Волчанск — Белый Колодезь — Приколотное, ключевую нитку снабжения всей группировки противника на Бурлукском направлении, — поделился военный корреспондент Александр Коц.
Военкор считает, что ВС РФ будут наступать в сторону Приколотного и Великого Бурлука. Также идут бои на севере Харьковской области. Сюда киевское командование перебросило из-под Славянска 10-ю бригаду «Эдельйвейс».
В боях за Ивановку разбита 159-я механизированная бригада ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
ДНР 9 августа: штурм Доброполья и зачистка Нового Донбасса
Армия России уничтожила ещё один мост в Славянске. Он проходил через реку Торец в районе Химпром. Военный корреспондент Евгений Поддубный отмечает, что противник может навести временную переправу, чтобы решить проблему с логистикой.
Российские военные зашли в Доброполье. Военный аналитик Анатолий Радов утверждает, что перед этим был полностью зачищен Новый Донбасс, а далее они прорвались на восточные окраины Доброполья и Анновки.
Карта СВО на 9 августа 2026 года
ВС РФ освободили Ивановку в Харьковской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВ
Киев выбил ракеты Patriot у США и Германии
Владимир Зеленский заявил, что Украина будет получать из США ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.
— Будут ли они каждый месяц выделять нам ракеты — да, у нас есть договорённость, — сказал Зеленский.
Украинский руководитель вспомнил, что требуемые ракеты есть ещё у Германии и Польши. По его мнению, они должны их дать Киеву. Кроме того, системами ПВО должен помочь Израиль.
— Мы хотели бы также получить от них ПВО. Мы были бы готовы купить. У нас этой возможности пока нет, — заявил Зеленский.
Визит Зеленского в Белград: Вучич предал интересы РФ
Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с Владимиром Зеленским. Это первый визит Зеленского в эту страну. В сербской столице из-за этого проходят акции протеста. Несогласные собрались перед памятником российскому императору Николаю II.
Из заявлений Зеленского стало понятно, что Сербия помогает Украине. Киеву передаются медикаменты и оборудование для энергетики. Вучич также поддержал стремление Украины в ЕС.
— Украина всегда будет пользоваться полной поддержкой нашей страны на своём европейском пути, — подчеркнул президент Сербии.
К тому же Вучич поддержал и территориальную целостность Украины. Возможно, его позиция связана с Косово. Этот регион не подчиняется Белграду.
Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 8 августа.