Новости СВО 9 августа: Освобождение Ивановки и охват ВСУ под Харьковом, зачистка Нового Донбасса и прорыв в Доброполье, Киев выбил Patriot Оглавление Сумская область 9 августа: зачистка Писаревки и Хотени Харьковская область 9 августа: разгром ВСУ под Ивановкой ДНР 9 августа: штурм Доброполья и зачистка Нового Донбасса Карта СВО на 9 августа 2026 года Киев выбил ракеты Patriot у США и Германии Визит Зеленского в Белград: Вучич предал интересы РФ Армия России окружает ВСУ в Харьковской области, Украина теряет мосты в Донбассе, США зарядит украинскую ПВО, Вучич втягивает Киев в ЕС — дайджест Life.ru. 8 августа, 21:07 10977 10977 Армия России окружает противника у границы Белгородской области. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Сумская область 9 августа: зачистка Писаревки и Хотени

ВС РФ пробиваются вглубь Сумской области. Стрелковые бои идут в Писаревке, селе Марьино и посёлке Хотень. Наступают северяне в Уланово и у Вольной Слободы.

В Уланово российские операторы БПЛА уничтожили живую силу противника, которую показала вражеская «Баба-яга».

— Северяне не стали уничтожать беспилотник противника, проследив точку сброса припасов. Грамотные действия наших военнослужащих позволили вскрыть точное местоположение укрытия боевой группы, — сообщает «Северный ветер».

Харьковская область 9 августа: разгром ВСУ под Ивановкой

Группировка «Север» освободила Ивановку. ВС РФ разгромили в селе подразделения 159-й механизированной бригады ВСУ. Российские войска на этом участке окружают украинские войска.

— Тактический смысл прозрачен. Освобождение Ивановки расширяет полосу безопасности в Харьковской области и сужает горловину мешка, в который затягиваются подразделения ВСУ в северо-восточной части Волчанского района. Дальше по логике — восточный охват Белого Колодезя и выход на трассу Т-2104 Харьков — Старый Салтов — Волчанск — Белый Колодезь — Приколотное, ключевую нитку снабжения всей группировки противника на Бурлукском направлении, — поделился военный корреспондент Александр Коц.

Военкор считает, что ВС РФ будут наступать в сторону Приколотного и Великого Бурлука. Также идут бои на севере Харьковской области. Сюда киевское командование перебросило из-под Славянска 10-ю бригаду «Эдельйвейс».

В боях за Ивановку разбита 159-я механизированная бригада ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 9 августа: штурм Доброполья и зачистка Нового Донбасса

Армия России уничтожила ещё один мост в Славянске. Он проходил через реку Торец в районе Химпром. Военный корреспондент Евгений Поддубный отмечает, что противник может навести временную переправу, чтобы решить проблему с логистикой.

Российские военные зашли в Доброполье. Военный аналитик Анатолий Радов утверждает, что перед этим был полностью зачищен Новый Донбасс, а далее они прорвались на восточные окраины Доброполья и Анновки.

Карта СВО на 9 августа 2026 года

ВС РФ освободили Ивановку в Харьковской области. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВ

Киев выбил ракеты Patriot у США и Германии

Владимир Зеленский заявил, что Украина будет получать из США ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

— Будут ли они каждый месяц выделять нам ракеты — да, у нас есть договорённость, — сказал Зеленский.

Украинский руководитель вспомнил, что требуемые ракеты есть ещё у Германии и Польши. По его мнению, они должны их дать Киеву. Кроме того, системами ПВО должен помочь Израиль.

— Мы хотели бы также получить от них ПВО. Мы были бы готовы купить. У нас этой возможности пока нет, — заявил Зеленский.

Визит Зеленского в Белград: Вучич предал интересы РФ

Президент Сербии Александр Вучич встретился в Белграде с Владимиром Зеленским. Это первый визит Зеленского в эту страну. В сербской столице из-за этого проходят акции протеста. Несогласные собрались перед памятником российскому императору Николаю II.

Из заявлений Зеленского стало понятно, что Сербия помогает Украине. Киеву передаются медикаменты и оборудование для энергетики. Вучич также поддержал стремление Украины в ЕС.

— Украина всегда будет пользоваться полной поддержкой нашей страны на своём европейском пути, — подчеркнул президент Сербии.

К тому же Вучич поддержал и территориальную целостность Украины. Возможно, его позиция связана с Косово. Этот регион не подчиняется Белграду.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 8 августа.

Авторы Артём Артёмов