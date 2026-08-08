Новости СВО 8 августа: ВС РФ освободили Анискино, окружение Дружковки, Трамп увидел прогресс в переговорах Москвы и Киева Оглавление Сумская область 8 августа: наступление у курской границы Харьковская область 8 августа: освобождено Анискино Донецкая Народная Республика 8 августа: охват Дружковки Карта СВО на 8 августа 2026 года Переговоры Москвы и Киева достигли прогресса: мнение Трампа Поляки против россиян: президент Польши готов помочь Армия России окружает ВСУ в Харьковской области, наступление в ДНР, Трамп опять урегулирует конфликт Москвы и Киева, президент Польши готов помогать Украине уничтожать русских— дайджест Life.ru. 7 августа, 21:07 10665 10665 Армия России взяла под контроль Анискино. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 8 августа: наступление у курской границы

ВС РФ продвигается на границе Курской области. Войска ведут бои за село Уланово и наступают к Вольной Слободе. Стрелковые бои идут в сумских сёлах Писаревка, Марьинка и посёлке Хотень. Бойцы группировки «Север» довели до самоубийства нескольких украинских офицеров.

— Сразу несколько командиров боевых групп 21-й ОМБр ВСУ, выполнявших задачи в освобождённых северянами Запселье и Мирополье, по официальной версии командования бригады, покончили жизнь самоубийством, — заявили в «Севере».

В Сумской области за сутки Украина потеряла свыше 150 военных, бронемашину «Козак», американскую гаубицу М-101, миномёты, станции РЭБ «Анклав» и «Дамба», пикапы, НРТК и БПЛА.

Харьковская область 8 августа: освобождено Анискино

Группировка «Север» освободила Анискино. Здесь были разгромлены подразделения 1-й бригады Территориальной обороны и 129-й механизированной бригады ВСУ. Часть украинских военных сдалась в плен в первом же бою.

— Наступая от Анискино на запад, в сторону ранее освобожденной Бакшеевки, можно захлопнуть крышку котла, сформировавшегося севернее. Тогда в полное окружение попадут полтора десятка подконтрольных ВСУ населенников и обороняющие их силы, — считает военный корреспондент Александр Коц.

По его мнению, следующими населёнными пунктами, которые перейдут под контроль ВС РФ, станут сёла Широкое, Иващино, Водяное и Ольховатка.

Артиллерия группировки «Центр» уничтожает инфраструктуру ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика 8 августа: охват Дружковки

Армия России ведёт наступление в районе Дружковки. Сразу две группировки войск ВС РФ ведут охват города.

— Штурмовики группировки «Юг» продвигаются с боями внутри застройки Алексеево-Дружковки, бойцы Добровольческого корпуса МО РФ давят с востока со стороны канала Северский Донец – Донбасс. Бойцы группировки «Центр» продвигаются с запада, освободив село Торское, находятся уже в 5–6 км к западу от Дружковки, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Военный аналитик Анатолий Радов обращает внимание на попытки наступления ВСУ со стороны села Осыково. Он отмечает, что киевское командование завозит военнослужащих, но по противнику идёт работа. Кадры объективного контроля подтверждают гибель украинских пехотинцев и техники.

Российские войска продвигаются и к Доброполью. Здесь уничтожается украинская военная инфраструктура вместе с личным составом.

— В Доброполье под удар попали объекты, через которые координировались действия беспилотников 4‑й и 15‑й бригад оперативного назначения Нацгвардии Украины, — сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

Карта СВО на 8 августа 2026 года

Группировка «Север» освободила Анискино. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Переговоры Москвы и Киева достигли прогресса: мнение Трампа

Президент США Дональд Трамп выступил с новым заявлением по переговорам России и Украины.

— Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эта, возможно, будет одной из самых лёгких, а она оказалась самой сложной. Но прогресс достигнут, — сказал Трамп, не уточнив, что он подразумевает под новым достижением.

Последнее обсуждение деталей мирного договора было в феврале 2026 года. При этом в Москве говорят, что встреч с украинскими дипломатами в последнее время не было. Россия готова возобновить переговоры, но с учётом наших интересов.

— Предложений от Киева о возобновлении дипломатических контактов с Москвой не было, — заявил 6 августа заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Поляки против россиян: президент Польши готов помочь

Польский президент Кароль Навроцкий, выступая на митинге, призвал украинцев к расправам над россиянами и даже обещал помочь в этом.

— Они всегда могут рассчитывать на нашу помощь, потому что там, где бьют москаля, Польша помогает, даже если не участвует напрямую в этой войне. Таков стратегический интерес Польши, — заявил Навроцкий.

Одновременно с этим он сообщил, что интерес Польши и в том, чтобы в Варшаве не было «бандеровских флагов». Под такие знамёна поляки становятся самостоятельно. Ещё в 2022 году МО РФ сообщало, что 2960 граждан Польши воюют в украинских подразделениях. Пресса фиксировала, что погибшие наёмники хоронятся в Польше с воинскими почестями в присутствии местных военных.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 7 августа.

Авторы Даниил Черных