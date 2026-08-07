Новости СВО 7 августа: ВС РФ громят ВСУ под Могрицей и наступают на Дружковку, бои за Красный Лиман, Киев ищет встречи с Путиным Оглавление Сумская область 7 августа: 47-я бригада ВСУ разбита под Могрицей ДНР 7 августа: ВСУ бегут из Красного Кута Карта СВО на 7 августа 2026 года Украина готовит баллистическую ракету и систему ПРО Киев пытается организовать встречу Путина и Зеленского Армия России продвинулась в ДНР, бои на границе Курской области, Украина анонсировала свою баллистику и систему ПРО, Сибига просит встречу Путина с Зеленским — дайджест Life.ru. 6 августа, 21:07 10642 10642 ВС РФ прорываются в ДНР к Дружковке. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Сумская область 7 августа: 47-я бригада ВСУ разбита под Могрицей

Группировка «Север» приближается к Вольной Слободе и наступает в Уланове. У противника здесь высокие потери. Доукомплектование боевых групп идёт за счёт военнослужащих инженерных подразделений.

— Очередная боевая группа 47-й ОМБр ВСУ пыталась провести контратаку в районе села Могрица. В результате комплексного огневого поражения все украинские националисты уничтожены, — сообщили в «Севере».

Продолжаются бои за Писаревку, Марьино и посёлок Хотень.

Российские войска ликвидировали ещё свыше 140 противников, а также уничтожили САУ «Богдана», миномёты, РЭБ «Дамба», пикапы, грузовики, микроавтобусы, БПЛА и НРТК.

ДНР 7 августа: ВСУ бегут из Красного Кута

Военный корреспондент Тимофей Ермаков сообщает об отступлении украинских подразделений из села Красный Кут. Оно находится северо-западнее Торского, которое уже под контролем России. На этом участке ВС РФ продвигаются к Дружковке.

Операторы БПЛА уничтожают технику ВСУ под Красным Лиманом. Видео © Telegram / Минобороны России

Не прекращаются бои за Красный Лиман. О работе операторов БПЛА группировки «Запад» в районе этого города рассказал военкор Евгений Поддубный.

— В ходе очередных боевых вылетов операторы FPV‑дронов вскрыли позиции противника и нанесли точечные удары, уничтожив сразу несколько ключевых единиц техники: самоходную артиллерийскую установку «Богдана», американскую 155‑мм гаубицу М777, а также пикап, использовавшийся для манёвренного перемещения сил ВСУ, — поделился Поддубный.

Также уничтожена живая сила. Поддубный отметил, что российские дроноводы работают в тесной связке с разведчиками.

Карта СВО на 7 августа 2026 года

ВС РФ начинают наступление от Тёткина. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Украина готовит баллистическую ракету и систему ПРО

Владимир Зеленский ожидает, что в 2026 или 2027 году у Украины появится собственная баллистическая ракета и противоракетная система.

— У украинцев есть соответствующая научная база и компетенция. Можем констатировать, что на требуемый уровень уже вышли и наши производители оружия. Рассчитываем, что на этапе 2026–2027 годов Украина достигнет нужных результатов, — сказал Зеленский.

При этом украинский руководитель рассчитывает на помощь партнёров, а именно так называемой Антибаллистической коалиции, которая, по его мнению, нуждается в новых участниках.

Киев пытается организовать встречу Путина и Зеленского

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что сейчас переговоры Москвы и Киева при посредничестве Вашингтона приостановлены.

— Настоящую динамику, настоящие усилия переговорному процессу может дать только встреча между Зеленским и Путиным, — считает Сибига.

Пока же Украина ожидает приезда спецпосланников президента США Дональда Трампа. Сибига до сих пор не знает точной даты визита.

Российское руководство неоднократно предлагало Владимиру Зеленскому приехать на встречу в Москву. Ему были готовы предоставить гарантии безопасности, но он отказался. К тому же на Украине до сих пор действует указ президента № 679/2022, запрещающий вести прямые переговоры с Владимиром Путиным.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 6 августа.

Авторы Даниил Черных