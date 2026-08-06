6 августа: Вспоминаем героев, кто 263 дня держал оборону в Курской области и заставил ВСУ бежать Оглавление Малая Локня: как колония № 11 стала неприступной крепостью 155-я Курская: бригада, которую создал Гудков и прославил Ефремов Операция «Поток»: подземный десант, который переломил ход боёв Орден Димитрия Донского и атака дрона: жизнь суджанского протоиерея От смеха до ужаса: как корейские бойцы стали главным кошмаром ГУР Два года назад враг перешёл границу, чтобы захватить Курскую АЭС. Но на его пути встали Отмель и Варяг, протоиерей Евгений, морпехи 155-й бригады и подземный десант «Потока». 263 дня они стояли насмерть. Все они — наша память. 5 августа, 21:45 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

263 дня часть Курской области находилась под оккупацией вооружённых формирований Украины. 6 августа 2024 года противник пересёк государственную границу и попытался продвинуться вглубь российского региона. Под угрозой захвата оказалась Курская АЭС. Военнослужащие Украины без разбора убивали мирных жителей. Благодаря героизму наших военных противник не добился успеха. Большую роль сыграли и гражданские, вызвавшиеся помочь своим землякам.

Малая Локня: как колония № 11 стала неприступной крепостью

Исправительная колония № 11 в селе Малая Локня превратилась в крепость, в которой оборону держали подразделения 18-й мотострелковой дивизии ВС РФ и пограничники. Командование взял на себя командир мотострелкового батальона 9-го мотострелкового полка гвардии подполковник Сергей Чебнёв с позывным Отмель.

ВС РФ не дали прорваться ВСУ к Курской АЭС. Фото © ТАСС / Егор Алеев

18 августа в ходе контратаки, целью которой был разгром сил противника, высадившегося в тыл, Отмель получил смертельные ранения. Указом президента России Сергею Чебнёву присвоено звание Героя России. Звезду Героя получила вдова подполковника.

— Звезда Героя России была присуждена вашему мужу за реальный подвиг, который он совершил, защищая Отечество, Россию, на Курском направлении. Он и его товарищи воспрепятствовали движению противника к Курской АЭС. <…> В очень сложных условиях взял на себя командование и другими более крупными подразделениями, мобилизовал вокруг себя людей, защищал боевых товарищей и дал возможность гражданским уйти в безопасную зону, — сказал глава государства во время встречи с Ольгой Чебнёвой.

155-я Курская: бригада, которую создал Гудков и прославил Ефремов

Одну из ключевых ролей при освобождении Курской области сыграла 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Тихоокеанского флота, получившая почётное наименование «Курская». В 2021 году командиром этого подразделения стал Михаил Гудков. Именно под его руководством морпехи вытесняли украинские войска за пределы России, а далее начали давление в Сумской области.

Бои за Курскую область. Фото © Wikipedia

В составе 155-й бригады воевал вице-губернатор Приморского края Сергей Ефремов, погибший 2 февраля 2025 года, возвращаясь с боевого задания. Ему было присвоено звание Героя России.

Михаил Гудков погиб 2 июля 2025 года. В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что генерал-майора не стало во время боевой работы в одном из приграничных районов Курской области. На данный момент он является первым и единственным дважды Героем России, а его 155-я бригада именуется «имени дважды Героя Российской Федерации генерал-майора М.Е. Гудкова»

— «Братец, привет! Варяг — 200». Получив такое сообщение ночью, не поверил. Стал писать друзьям из легендарной 155-й. Ведь именно Варяг, их бывший командир Михаил Гудков, сделал эту бригаду морской пехоты легендарной, — прокомментировал гибель Гудкова военкор Александр Коц.

Операция «Поток»: подземный десант, который переломил ход боёв

Продвижение ВС РФ в трубе. Видео © Telegram / SHOT

8 марта 2025 года началась беспрецедентная в военной практике специальная операция «Поток». Российские военные скрытно пробрались в тыл к противнику, используя для перемещения трубу газопровода Уренгой – Помары – Ужгород. Её диаметр всего 1,4 метра. Почти 800 бойцов преодолели 15 километров в полном снаряжении и с оружием.

— Мы вышли на поверхность, сразу вошли в промышленную зону, заняли её, начали вытеснять противника. Он не ожидал этой операции, был дезориентирован, началась паника. Благодаря этим усилиям были освобождены многие населённые пункты, — рассказал командир бригады «Восток» с позывным Зомби.

13 марта 2025 года было объявлено об освобождении Суджи. 26 апреля Курская область была полностью освобождена. Президент России Владимир Путин высоко оценил отвагу и мужество участников операции «Поток», они получили награды.

Орден Димитрия Донского и атака дрона: жизнь суджанского протоиерея

Большую известность при отражении наступления на Курскую область получил настоятель Свято-Троицкого храма в городе Суджа протоиерей Евгений (Шестопалов). В начале вторжения, когда украинские войска вели бои в городе, священник ездил в населённый пункт и вывозил мирных жителей. Тем, кто ещё оставался там, он доставлял гуманитарную помощь. Многие прятались в стенах храма, где он служил.

Летом 2025 года священнослужитель был награждён церковным орденом Святого благоверного великого князя Димитрия Донского.

Протоиерей Евгений настолько был ненавистен Украине, что Киев пытался его убить. 6 января 2026 года в результате атаки FPV-дрона он получил тяжёлые ранения.

— Отец Евгений хорошо знаком курянам: в августе укрывал и вывозил суджанцев, после — организовывал доставку и выдачу гумпомощи. Продолжал выезжать в приграничье с волонтёрскими и духовными миссиями, окормляя (во всех смыслах) вернувшихся туда людей. Прошлой весной он уже был ранен в ходе такого выезда. Я не раз просил его воздержаться от риска: но безуспешно. Батюшку не переделать, — написал в социальных сетях губернатор Курской области Александр Хинштейн.

От смеха до ужаса: как корейские бойцы стали главным кошмаром ГУР

В рамках договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Северная Корея отправила в Курскую область свой контингент для уничтожения украинских захватчиков. Они приняли участие в освобождении нескольких населённых пунктов, получив бесценный опыт ведения боевых действий в современных реалиях и выполнив союзнический долг. Журналисты BBC посчитали, что на мемориальном комплексе, построенном в Пхеньяне, увековечены имена почти 2300 корейцев, погибших в Курской области.

Подготовка военнослужащих из КНДР. Фото © ТАСС

— Отдаём должное героизму, высокому уровню специальной подготовки и самоотверженности корейских воинов, которые плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную. Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов спецназа. Мы всегда будем чтить корейских героев, отдавших жизни за Россию, за нашу общую свободу наравне с российскими братьями по оружию, — заявил 28 апреля 2025 года президент Владимир Путин.

До сих пор корейские войска наводят страх на украинскую власть, несмотря на то что они сейчас не принимают участия в боевых действиях. 25 июля 2026 года Владимир Зеленский заявил, что в Воронежской области к боевым действиям в зоне СВО готовится 30 тысяч военнослужащих КНДР. Изначально к привлечению бойцов из Северной Кореи на Украине относились с юмором, но после поражения в Курской области не до смеха. Тем более, что, по последним данным ГУР Украины, КНДР развёртывает в России подразделение с баллистическими ракетами, которые Киеву сбивать нечем.

Авторы Даниил Черных