Новости СВО 6 августа: ВС РФ взяли Рыжевку и Зарницу, разгром 119-й бригады ТрО под Великим Приколом, Трамп оставил Киев без «Патриотов» Оглавление Сумская область 6 августа: освобождена Рыжевка Запорожская область 6 августа: Зарница под Россией ДНР 6 августа: наступление на Доброполье с новым командующим Карта СВО на 6 августа 2026 года Удары по сухогрузам в Чёрном море Трамп отказал Зеленскому в ракетах для Patriot Армия России отодвинула ВСУ от Курской области, «Восток» идёт на Орехов, президент США давит на Зеленского и отказывается передавать ракеты — дайджест Life.ru. 5 августа, 21:07 Армия России разбила подразделения ВСУ под Тёткином. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 6 августа: освобождена Рыжевка

Армия России заняла Рыжевку. Этот населённый пункт находится на границе с Курской областью. Отодвинуть противника от российской территории удалось бойцам группировки «Север».

— Освободив данный участок, ВС РФ расширили зону безопасности и минимизировали риски проникновения вражеских ДРГ в поселок Тёткино Глушковского района Курской области, — пишет автор канала «Дневник десантника».

ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ в районе Великого Прикола. В наступление пошли группы 119-й бригады территориальной обороны.

— В результате комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена, — сообщили в «Севере».

Российские войска уничтожили в Сумской области ещё одну САУ «Богдана», станцию РЭБ, миномёты, пикапы, грузовики, квадроциклы и мотоцикл, БПЛА и НРТК. Ликвидировано ещё свыше 160 украинских военных.

Запорожская область 6 августа: Зарница под Россией

Группировка войск «Восток» взяла под контроль село Зарница. Занято ещё 11 квадратных километров. Российским войскам противостояли подразделения 33-го штурмового полка.

— В четырёх километрах к западу от Зарницы — крупное село Барвиновка, расположенное на трассе Т0408, соединяющей Новониколаевку с Омельником и Ореховом. Последний является главным опорным пунктом украинской линии обороны в Запорожской области, — отметил военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, после освобождения Орехова у ВС РФ откроется прямой путь к Запорожью.

ДНР 6 августа: наступление на Доброполье с новым командующим

Армия России выдавливает на севере ДНР украинскую группировку за реку Оскол, а группировка «Центр» продвигается к Доброполью на западе. У «Центра» новый командующий. Им стал генерал-полковник Андрей Иванаев, ранее возглавлявший «Восток». До перестановок «Центр» уничтожил ещё 325 противников.

Южная группировка наступает на Краматорск и Славянск. Она уничтожила за сутки до 160 украинских военных.

Карта СВО на 6 августа 2026 года

Карта СВО. Группировка «Восток» освободила Зарницу. Фото © Telegram / DIVGEN Карта СВО

Удары по сухогрузам в Чёрном море

Министерство обороны отчиталось о новых ударах по кораблям, работающим на Украину. Новые цели поражены на рейде в Чёрном море и в порту Николаева. Кроме того, уничтожены безэкипажные катера ВСУ.

— Ключевой эффект от этих ударов — существенное ограничение логистических возможностей противника. Сухогрузы, задействованные в интересах ВСУ, использовались для транспортировки вооружения, военной техники и иных грузов военного назначения. Их вывод из строя нарушает цепочки поставок и осложняет снабжение украинских подразделений, — рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный.

В Черноморской оперативной зоне операторы БПЛА уничтожили три сухогруза. Видео © Telegram / Минобороны России

Трамп отказал Зеленскому в ракетах для Patriot

Президент США Дональд Трамп отказался передавать ракеты для ЗРК Patriot, сообщает Financial Times. Вопрос поставок обсуждался в ходе последней встречи американского лидера и Владимира Зеленского.

— В ходе встречи в Овальном кабинете на прошлой неделе Трамп отказал Зеленскому в предоставлении сотен дополнительных перехватчиков Patriot, — говорится в публикации FT.

Источник издания утверждает, что отказ связан с уменьшением количества этих боеприпасов у США после конфликта на Ближнем Востоке. У Владимира Зеленского иная версия.

— Возможно, это политические шаги для того, чтобы Украина была более сговорчивой. На мой взгляд, не без этого, — предположил Зеленский.

Украинский руководитель несколько раз жаловался на нехватку перехватчиков. Именно поэтому российские баллистические ракеты не сбиваются.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 5 августа.

Авторы Даниил Черных