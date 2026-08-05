«Бьём, раз слов не понимают»: «Кинжалы» и «герани» покарали Киев за детей Геленджика Оглавление Горящие склады в Киеве и области Реакция Зеленского и МО РФ: жалобы и предупреждения В ночь на 5 августа 2026 года Украина содрогнулась от мощного удара возмездия за террористические атаки по России. Ракеты и БПЛА ВС РФ сожгли логистическую инфраструктуру, используемую украинскими войсками. Поражены цели в Киеве и области. Подробности — на Life.ru. 5 августа, 09:13 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI

Армия России нанесла массированный удар по объектам на Украине. Больше всего на себя принял столичный регион. По данным украинских сил противовоздушной обороны, российские войска применили 115 БПЛА, 24 баллистические ракеты, четыре ракеты «Оникс» или «Циркон». Ни одна баллистическая ракета сбита не была, признали в Киеве.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Последствие атаки в Киеве. Видео © Telegram / SHOT

Стоит отметить, что из сообщений МО РФ после таких ударов пропала формулировка «в ответ на террористические атаки…». Последний раз она использовалась 8 июля 2026 года. Работа по уничтожению производственных и логистических мощностей противника стала по поводу и без. За последнюю неделю июля в результате атак ВСУ в России погибло 49 мирных жителей, включая четырёх детей. Общее число пострадавших россиян за этот период превысило 390 человек. Напомним, что 3 августа украинские беспилотники нанесли удар по пляжу с отдыхающими в Архипо-Осиповке под Геленджиком. По последним данным, жертвами атаки стали семь человек, среди которых четверо детей. Ещё 58 человек получили ранения различной степени тяжести.

Горящие склады в Киеве и области

В украинской столице поражены логистические центры «МЛП-Чайка» и «Эпицентр», а также транспортно-логистический центр «Транс-логистик». Все они были задействованы в хранении и распределении вооружения. Также был нанесён удар по терминалам «Новой почты».

— Её терминалы горят регулярно. Компания и сама публично отчитывалась о перевозках в интересах фронта. Двойное назначение перестаёт быть двойным ровно в ту минуту, когда через твой склад пошли комплектующие для ударных БПЛА, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

В Киевской области горят логистический центр «Терминал Бровары», «Рабен Украина» и ещё один сортировочный объект «Новой почты» в Броварах, на котором хранились БПЛА самолётного типа и комплектующие.

Спутниковая карта пожаров в Киеве и области. Фото © nasa

Кроме того, спутники NASA зафиксировали большой пожар вблизи международного аэропорта Киев.

Реакция Зеленского и МО РФ: жалобы и предупреждения

Владимир Зеленский традиционно пожаловался на отсутствие у Украины перехватчиков для баллистических ракет. Он предлагает западным партнёрам два варианта: дополнительная ПВО или санкции против России.

— Очень важно, чтобы партнёры осознавали, что задержки с их снабжением или неготовность передавать антибаллистику приводят именно к таким ужасным жертвам и разрушениям. Партнёры, которые не готовы помогать более активно со снабжением перехватчиков уже сейчас, могут помочь новыми санкционными шагами, — заявил Зеленский.

По его словам, до сих против российских производителей баллистических ракет не введены рестрикции. В Министерстве обороны Российской Федерации отреагировали на атаку по Украине, выставив в социальных сетях фотографию взлетающей ракеты.

— Бьём, раз слов не понимают, — написали в МО РФ, добавив, что удары будут ещё, а впереди зима.

Авторы Даниил Черных