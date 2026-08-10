Пощёчина для НАТО: Путин вернул стройбаты, чтобы Запад хлебнул горя Оглавление Космодром Плесецк — северный форпост Железногорск — город, обеспечивший ядерный паритет Система ПРО Москвы Байкало-Амурская магистраль — стройка века И это далеко не всё Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность ВС РФ для формирования стройбатов. Военные строители снова появятся в Российской армии спустя 20 лет. И если вы думаете, что это просто солдаты с лопатами, — вы ошибаетесь. 9 августа, 21:45 4208 4208 ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Они не прыгали с парашютом и не водили в бой корабли. Но именно их руками была создана та самая «непобедимая и легендарная», которая держала в напряжении весь западный мир. Строя космодромы и атомные города, они ковали ядерный щит страны и укрепляли наш суверенитет. Стройбат — это не просто страница армейской истории, это фундамент, на котором стояла оборонная мощь СССР. И он возвращается!

В конце июля 2026 года Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ на 27 тысяч человек. Как пояснили в Минобороны, из них будут сформированы отдельные военно-строительные подразделения — современный аналог того самого стройбата, который официально прекратил существование в 2006-м. Готовить офицеров для них будет воссозданный Военный инженерно-технический университет.

Генерал армии Анатолий Гребенюк назвал это решение своевременным и давно назревшим. Он пояснил, что вооружённые силы остро нуждаются в новых военных объектах, а гражданские подрядчики не всегда могут работать в условиях секретности. Новые подразделения займутся созданием армейской инфраструктуры по всей стране — от удалённых гарнизонов до объектов Ракетных войск стратегического назначения.

— Перед военными строителями будет стоять задача именно эту военную инфраструктуру готовить для принятия вооружения и постановки его на боевое дежурство. Это их главная задача, — пояснил генерал.

Гребенюк — о возрождении стройбата. Видео © Минобороны России

Для держав НАТО возвращение стройбата — новость сродни удару под дых. Потому что это не только анекдоты про лопату и кирпич. Это тысячи человек, которые за считаные годы могут превратить голую степь и таёжные болота в космодромы и атомные города. Если сейчас в России развернутся стройки такого масштаба, военная инфраструктура страны и её боевая мощь получат колоссальный импульс. Вспомним некоторые важные объекты, возведённые руками советских мастеров в погонах.

Космодром Плесецк — северный форпост

В разгар холодной войны СССР нуждался в стартовых площадках для межконтинентальных баллистических ракет, которые могли бы достать до любой точки США. Место выбрали в архангельской тайге — рядом с железнодорожной станцией Плесецкая. Строительство поручили военным.

Первые эшелоны «строительного десанта» прибыли сюда в феврале 1957 года. Вокруг — непроходимые леса и болота, морозы под -40 °C. Армейцы жили в палатках, грелись у костров, расчищали полутораметровый снег. К концу года на стройке работало аж 11,5 тысячи военных строителей и монтажников. Результат не заставил себя ждать. Уже в 1959–1960 годах были построены четыре боевые стартовые позиции для ракет Р-7 — единственного в то время носителя, способного доставить ядерный заряд в любую точку планеты.

Плесецк стал самым северным космодромом в мире и ключевым элементом системы ракетного сдерживания. Сегодня он остаётся главной российской площадкой для военных запусков. Здесь регулярно проводятся тестовые старты межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Сармат». Кроме того, отсюда несколько раз в год стартуют носители «Ангара-1.2» и «Союз-2.1б» с военными спутниками на борту.

Пуск ракеты «Ярс» с космодрома Плесецк. Видео © Минобороны России

К слову, не только военные объекты обязаны стройбату своим существованием. Отечественный космос вообще был бы немыслим без них. 12 января 1955 года на полустанок Тюра-Там в казахстанской степи прибыл первый взвод военных строителей. Так начинался Байконур. На реализацию масштабного проекта бросили 20 батальонов — 12 тысяч человек. Всего за два года они вырыли котлован глубиной 50 метров, переместили миллион кубометров грунта и уложили свыше 30 тысяч кубометров бетона. Именно с этой площадки уже 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин отправился в полёт.

Железногорск — город, обеспечивший ядерный паритет

26 февраля 1950 года советское правительство приняло постановление о возведении в сибирской тайге комбината по производству оружейного плутония. На карте появился засекреченный объект — будущий Железногорск. Сюда отправили целую армию — до 30 тысяч военных строителей. Они собирали город с нуля, в условиях глуши и полной изоляции.











Рекордными темпами были построены уникальные предприятия и жилые кварталы на 100 тысяч человек. Именно местный Горно-химический комбинат обеспечил ядерный паритет между СССР и США в самый разгар холодной войны. Военные собрали не только сам завод, но и всю инфраструктуру вокруг него — школы, детские сады, дороги. Железногорск стал одним из символов советской атомной программы, — и возвели его стройбатовцы.

Горно-химический комбинат в Железногорске. Фото © vskmo.ru

Система ПРО Москвы

Создание надёжной системы противоракетной обороны Москвы в годы холодной войны считалось задачей первостепенной государственной важности. По воспоминаниям экс-начальника Главного военно-строительного управления «Центр» Владимира Стратия, наибольший вклад в создание неприступного купола столицы внесли именно стройбатовцы. В самый разгар работ на объектах системы ПВО было задействовано свыше 11 тысяч человек.

Сегодня московская система ПВО и ПРО — одна из самых мощных в мире. От ядерных ракет столицу защищает комплекс «Амур», принятый на вооружение в 1995 году. Его сердце — радиолокационная станция «Дон»: уникальная четырёхгранная пирамида высотой 33 метра и длиной граней 140 метров. Станция способна засекать баллистические цели на дальности до 3700 километров и космические объекты на высоте до 40 000 километров, одновременно сопровождая до 100 целей. В арсенале «Амура» — противоракеты дальнего и ближнего перехвата, способные развивать скорость до 3,6 км/с.





От массированных атак беспилотников столицу прикрывают противовоздушные гарнизоны с передвижными и стационарными ракетными комплексами. Их эффективность уже доказана на деле: только за июль 2026 года в сторону Московского региона летели 6225 БПЛА, 780 из них были нейтрализованы силами ПВО на подлёте к столице. Тем не менее угрозы продолжают нарастать: по словам мэра Сергея Собянина, за последние месяцы количество запускаемых ВСУ дронов увеличилось кратно. Именно для этого наша страна продолжает совершенствовать свою ПВО. И не исключено, что именно новым военно-строительным подразделениям вскоре поручат эту задачу.

Байкало-Амурская магистраль — стройка века

БАМ часто ассоциируют с комсомольскими стройотрядами. Но настоящими героями, доведшими этот гигантский проект до ума, стали военные строители и железнодорожные войска. Когда энтузиазм добровольцев иссяк и начался массовый отток людей, на помощь призвали стройбат.

Строительство БАМа. Фото © ТАСС / Григорий Калачьян

Первые военные строительные подразделения прибыли на БАМ в августе 1974 года. Им было поручено возведение самой сложной восточной части магистрали — от станции Тында до станции Комсомольск-на-Амуре. В тяжелейших условиях — таёжные морозы, вечная мерзлота, полная изоляция от цивилизации — в течение 10 лет воинами-железнодорожниками были созданы 1277 больших и малых мостов, вырыты 7 тоннелей, уложено 1449 километров главного пути.

Магистраль имела не только экономическое, но и колоссальное военно-стратегическое значение. Она обеспечила надёжное транспортное сообщение с Дальним Востоком и возможность оперативного манёвра войсками и техникой в регионе.

И это далеко не всё

Список объектов, возведённых военными строителями в СССР, огромен. Среди их работ — здание Генерального штаба на Арбате, Академия Генерального штаба Вооружённых сил РФ и даже Звёздный городок с Центром подготовки космонавтов. Они создали на пустырях сотни гарнизонов, полигонов, складов, госпиталей и санаториев по всей стране. А в Афганистане стройбатовцы с нуля обустраивали военные городки, склады и аэродромы для советских частей.

В 1980-е годы численность стройбата достигала 330 тысяч человек — больше, чем у некоторых родов войск. Это была не просто вспомогательная служба, а фактически отдельная трудовая армия. Про которую часто говорили с юмором, но и уважением: «Самые страшные части в ВС СССР — стройбат. Там такие звери служат, что им даже оружие не выдают». И сегодня они возвращаются в строй.

Авторы Илья Пушкарев