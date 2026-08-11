Алаудинов: Иностранные наёмники ВСУ не должны возвращаться домой живыми

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов высказал позицию, согласно которой все иностранные наёмники, воюющие в составе Вооружённых сил Украины, не должны возвращаться домой живыми.

«Я надеюсь, что они все останутся лежать в той земле, которую они пришли топтать, думая, что вернутся домой живыми и здоровыми», — приводит слова Алаудинова ТАСС.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ещё с начала специальной военной операции он знал: наёмник — это человек, который сознательно пришёл на территорию России для того, чтобы убивать русских, полагая, что участие в боевых действиях будет для него чем-то вроде сафари.

Ранее группы иностранных наёмников из Бразилии и Испании оказались в окружении в Волчанском районе Харьковской области. Разведывательному батальону 425-го отдельного штурмового полка поставили задачу вывести наёмников из окружения. Если эвакуация окажется невозможной, им приказано ликвидировать иностранцев и обезобразить их лица для последующей идентификации.