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11 августа, 03:59

Алаудинов: Иностранные наёмники ВСУ не должны возвращаться домой живыми

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PumpedVisuals

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны России генерал-лейтенант Апты Алаудинов высказал позицию, согласно которой все иностранные наёмники, воюющие в составе Вооружённых сил Украины, не должны возвращаться домой живыми.

«Я надеюсь, что они все останутся лежать в той земле, которую они пришли топтать, думая, что вернутся домой живыми и здоровыми», — приводит слова Алаудинова ТАСС.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что ещё с начала специальной военной операции он знал: наёмник — это человек, который сознательно пришёл на территорию России для того, чтобы убивать русских, полагая, что участие в боевых действиях будет для него чем-то вроде сафари.

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Ранее группы иностранных наёмников из Бразилии и Испании оказались в окружении в Волчанском районе Харьковской области. Разведывательному батальону 425-го отдельного штурмового полка поставили задачу вывести наёмников из окружения. Если эвакуация окажется невозможной, им приказано ликвидировать иностранцев и обезобразить их лица для последующей идентификации.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Алена Пенчугина
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