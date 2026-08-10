В Харьковской области ВСУ приказали убивать наёмников

Группы иностранных наёмников из Бразилии и Испании, по данным российских силовых структур, оказались в окружении в Волчанском районе Харьковской области. Об этом ТАСС сообщил источник в российских силовых структурах.

Сведения об иностранцах были получены в ходе допросов военнопленных.

По словам собеседника агентства, разведывательному батальону 425-го отдельного штурмового полка поставили задачу вывести наёмников из окружения. Если эвакуация окажется невозможной, им приказано ликвидировать иностранцев и обезобразить их лица для последующей идентификации.

Ранее выяснилось, что группа бразильских наёмников ВСУ попала на Украину через Катар и Польшу, выяснили российские силовики. Маршрут удалось установить после ликвидации в Харьковской области гражданина Бразилии Хербона дус Сантуса Моуру.