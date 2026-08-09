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9 августа, 15:25

Британского наёмника ВСУ ликвидировали у Константиновки

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Британский наёмник ВСУ Трэвис Ноулес, который до поездки на Украину работал столяром и не имел боевого опыта, был ликвидирован в районе Константиновки в ДНР. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, Ноулесу было 20 лет. Он прибыл на Украину в начале 2026 года и присоединился к украинским формированиям, несмотря на отсутствие военной подготовки.

Источник также сообщил о ликвидации ещё одного иностранного наёмника — Джейсона Морено. По его словам, тот погиб на Купянском направлении.

Российские силовики выявили новый маршрут иностранных наёмников в ВСУ
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Ранее Life.ru рассказывал о другом иностранце, воевавшем на стороне ВСУ в ДНР. В июле российские силовые структуры сообщили, что в республике был ликвидирован Самуэль Майкл Педрацини, ранее служивший в армии Австралии. Он входил в состав 3-го полка Сил специальных операций Украины.

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Николь Вербер
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