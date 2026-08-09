Российские силовые структуры выявили новый логистический маршрут, которым пользуются иностранные наёмники для въезда на Украину. Схема вскрылась после ликвидации бразильского бойца Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом передаёт ТАСС.

Военнослужащие 68-й мотострелковой дивизии шестой гвардейской общевойсковой армии Вооружённых сил России уничтожили наёмника Хербона дус Сантуса Моуру. Как отмечается в публикации, в его биографии не было ничего необычного, кроме способа доставки в зону боевых действий.

Установлено, что группа бразильцев, в которую входил ликвидированный, следовала через Доху (Катар), откуда была организованно переправлена в Польшу. Оттуда наёмники отправились уже на территорию Украины, после чего попали на фронт.

Ранее LIfe.ru писал, что украинские военные разместили иностранных наемников на территории действующего детского лагеря в селе Спрыня Львовской области. По данным силовых структур, на базе спортивно-оздоровительного центра проживают наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки. Родители детей, отдыхающих в лагере, жалуются в соцсетях на присутствие иностранцев. Кроме того, военные из подразделений спецназначения периодически общаются с воспитанниками. На территории также находятся арсеналы с вооружением.