Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 02:19

Награждённый Залужным наёмник из Молдавии уничтожен в зоне СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации молдавского наёмника Владимира Томшу, которого лично награждал экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

По данным авторов публикации, мужчина был уроженцем молдавского города Леова и вступил в ряды украинских вооружённых формирований. Подробности его участия в боевых действиях не приводятся.

Уточняется, что тело иностранца уже около четырёх месяцев не удаётся эвакуировать с линии боевого соприкосновения. Причины задержки не раскрываются.

Официальных комментариев украинской или молдавской стороны по поводу судьбы Томши пока не поступало.

Украина выкупила отель в столице Колумбии для вербовки наёмников в ВСУ
Украина выкупила отель в столице Колумбии для вербовки наёмников в ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в составе ВСУ могут находиться около 16 тысяч иностранцев из 72 стран. Почти 40% из них, по данным украинского военного омбудсмена Ольги Решетиловой, прибыли из Латинской Америки. Для разбора обращений зарубежных бойцов и их семей на Украине создали отдельную рабочую группу.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Молдавия
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar