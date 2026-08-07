Российские военные уничтожили в зоне спецоперации молдавского наёмника Владимира Томшу, которого лично награждал экс-главком ВСУ Валерий Залужный. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

По данным авторов публикации, мужчина был уроженцем молдавского города Леова и вступил в ряды украинских вооружённых формирований. Подробности его участия в боевых действиях не приводятся.

Уточняется, что тело иностранца уже около четырёх месяцев не удаётся эвакуировать с линии боевого соприкосновения. Причины задержки не раскрываются.

Официальных комментариев украинской или молдавской стороны по поводу судьбы Томши пока не поступало.

Ранее Life.ru писал, что в составе ВСУ могут находиться около 16 тысяч иностранцев из 72 стран. Почти 40% из них, по данным украинского военного омбудсмена Ольги Решетиловой, прибыли из Латинской Америки. Для разбора обращений зарубежных бойцов и их семей на Украине создали отдельную рабочую группу.