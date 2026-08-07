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7 августа, 01:24

Украина выкупила отель в столице Колумбии для вербовки наёмников в ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Wagstaff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / James Wagstaff

Военная разведка Украины, по утверждению российских силовых структур, организовала в столице Колумбии систему отбора и подготовки наёмников для дальнейшей отправки в подразделения ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Поиск кандидатов начинается в социальных сетях, где жителям Колумбии предлагают хорошо оплачиваемую работу на территории Украины. При этом на начальном этапе потенциальным соискателям не объясняют, что речь идёт о службе в вооружённых формированиях.

После переписки через мессенджеры претендентов приглашают на личную встречу в одном из ресторанов Боготы. Затем им предлагают переехать в гостиницу Lavid, которая, как утверждает источник, полностью используется украинской военной разведкой. В здании находятся сотрудники спецслужб Украины, представители подразделений ВСУ и Национальной гвардии, а также иностранцы, уже согласившиеся подписать контракт.

Источник добавил, что прибывшие колумбийцы остаются в гостинице примерно на две недели. За это время их готовят психологически и оформляют необходимые документы. После завершения этих процедур иностранцев формируют в группы по 30–40 человек и отправляют на Украину.

По данным собеседника агентства, в качестве транзитной площадки для переброски завербованных граждан используется Молдавия, где их встречают представители украинских вооружённых сил.

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Ранее стало известно, что на стороне Украины в вооружённом конфликте участвуют около 16 тысяч иностранных наёмников из 72 государств. Почти 40% иностранных бойцов составляют граждане стран Латинской Америки.

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Артём Гапоненко
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