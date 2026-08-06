На стороне Украины в вооружённом конфликте участвуют около 16 тысяч иностранных наёмников из 72 государств. Об этом сообщила у себя в соцсетях украинский военный омбудсмен Ольга Решетилова.

По её данным, почти 40% иностранных бойцов составляют граждане стран Латинской Америки. Омбудсмен также рассказала, что с момента начала работы её офиса, 27 января, поступило свыше 300 обращений от зарубежных военных, их родственников и представителей.

«Около 16 тысяч иностранных добровольцев из по меньшей мере 72 стран мира сегодня защищают Украину. Почти 40% из них — это граждане стран Латинской Америки», — написала Решетилова.

Для рассмотрения подобных обращений при офисе омбудсмена создана специальная рабочая группа, которая занимается анализом проблем, связанных с прохождением службы.

Кроме того, Решетилова сообщила, что сейчас рассматриваются возможные изменения законодательства, касающегося наёмников. По её словам, соответствующие предложения уже направлены Владимиру Зеленскому и руководству Министерства обороны Украины.

Раньше на Украине было много наёмников из Польши, однако их число резко сократилось из-за героизации Степана Бандеры и УПА*. Кстати, изначально именно польские наймиты занимали первую строчку — в составе ВСУ их было около 5 тысяч человек.

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