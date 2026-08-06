Названо число наёмников, осуждённых за вторжение в Курскую область

В России осуждены 36 иностранных наёмников из 13 стран за участие во вторжении в Курскую область и преступления против мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Из них 20 осуждены заочно.

В списке — граждане Грузии, США, Литвы, Парагвая, Дании, Мальты, Швейцарии, Швеции, Бразилии, Колумбии, Перу, Новой Зеландии и Великобритании.

Все приговоры вынесены в рамках уголовных дел о преступлениях на территории региона.

Ранее в Следственном комитете России обновили данные по жертвам среди гражданского населения в Курской области в результате вторжения украинских сил в 2024 году. Согласно официальной информации, число погибших мирных жителей достигло 640 человек. Представитель ведомства Светлана Петренко уточнила, что среди жертв есть один несовершеннолетний.

Освобождение Курской области от ВСУ было завершено 26 апреля 2025 года, когда начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об окончании операции, длившейся 264 дня с момента вторжения 6 августа 2024 года. Губернатор Александр Хинштейн назвал это событие эпохальным и переломным для всего региона и России. По данным Минобороны РФ, за время боёв противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих, а российские силовые структуры сообщили об утрате боеспособности шестью элитными бригадами ВСУ. Следственный комитет РФ задокументировал преступления в 25 населённых пунктах, возбудив 711 уголовных дел. Общий материальный ущерб превысил 505 млрд рублей.