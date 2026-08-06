Хинштейн в годовщину вторжения ВСУ рассказал о мужестве курян и планах по восстановлению приграничья

Губернатор Курской области Александр Хинштейн в годовщину вторжения ВСУ возложил цветы к закладному камню на мемориале «Курская дуга». Церемония прошла вместе с жителями приграничья, военнослужащими, ветеранами и волонтёрами. Митрополит Курский и Рыльский Герман отслужил литию.

Глава региона отметил, что события двухлетней давности навсегда изменили жизнь области, но одновременно продемонстрировали сплочённость и стойкость русского человека. На помощь курянам пришла вся страна, подчеркнул Хинштейн.

В этот день вспоминают всех жертв неонацистов: мирных жителей, стариков, детей и бойцов, стоявших до последнего вздоха. Слова благодарности прозвучали и в адрес тех, кто продолжает сражаться уже за пределами региона.

Курская земля полностью освобождена от врага. Губернатор заявил, что подвиг тысяч людей — волонтёров, медиков, энергетиков, военкоров — обязательно увековечат. В стороне не остался никто.

Власти обещают шаг за шагом восстанавливать дома, дороги, школы и больницы, возвращая в сёла мирную тишину. Приграничье должно возродиться из пепла и вновь наполниться счастливой жизнью. Хинштейн поблагодарил земляков за мужество и поклонился всем, кто не опустил рук.

«Вечная память тем, кого больше нет. Мы помним, мы скорбим и мы не сдаёмся», — заключил губернатор.

Вторжение ВСУ на территорию Курской области началось 6 августа 2024 года. Противник попытался прорвать границу и захватить ряд приграничных населённых пунктов. За время боёв на Курском направлении украинские формирования потеряли более 76,5 тысячи военнослужащих и свыше 7 тысяч единиц военной техники. Полная зачистка региона от оккупантов заняла 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.