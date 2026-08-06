СК оценил ущерб от действий ВСУ в Курской области в 504 млрд рублей

Ущерб от действий украинских вооружённых формирований в Курской области превысил 504 млрд рублей. Такие данные привела официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По её словам, специалисты уже обследовали 186 населённых пунктов региона. Размер ущерба был установлен в ходе экспертиз, проведённых Судебно-экспертным центром СК России.

«Осмотрены 186 населённых пунктов Курской области. По результатам экспертиз установлен ущерб от действий украинских вооружённых формирований на сумму 504,9 млрд рублей», – сообщила Петренко.

Она отметила, что проверки продолжаются по мере разминирования территорий, где шли боевые действия. В работе участвуют специалисты Минобороны России, МЧС и региональных служб.

Кроме того, Следственный комитет расследует уголовные дела о повреждении 53 объектов культурного наследия в Курской области. Среди них – Свято-Троицкий храм в Судже, краеведческий музей, несколько исторических церквей и усадьба Барятинских «Марьино».

Следователи продолжают фиксировать последствия боевых действий и устанавливать размер нанесённого ущерба.

Ранее Life.ru писал, что 302 жителя приграничных районов Курской области остаются пропавшими без вести. Омбудсмен Яна Лантратова сообщила, что поиск людей продолжается с момента начала боевых действий в регионе. Власти и специалисты продолжают устанавливать судьбу тех, с кем была потеряна связь.