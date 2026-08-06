Лантратова: Судьба 302 жителей Курской области остаётся неизвестна

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что 302 жителя приграничных районов Курской области до сих пор считаются пропавшими без вести. Об этом она сообщила в интервью ТАСС.

По словам омбудсмена, одной из наиболее сложных задач после начала боевых действий в регионе стал поиск людей, с которыми была потеряна связь. Несмотря на продолжающуюся работу, информация о местонахождении сотен жителей остаётся неизвестной.

Атака ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. В апреле 2025-го российское военное руководство сообщило о завершении операции по освобождению территории региона от украинских формирований.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин заявлял о расследовании преступлений против мирных жителей Курской области. По данным следствия, в ходе изучения обстоятельств произошедшего были выявлены случаи жестокого обращения с гражданскими, в том числе с участием иностранных наёмников.