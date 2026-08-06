Следственный комитет России сообщил новые данные о последствиях вторжения украинских войск в Курскую область в 2024 году. По информации ведомства, жертвами атак стали 640 мирных жителей.

Как заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, среди погибших оказался один несовершеннолетний. Ранения получили 561 человек, в том числе 25 детей.

Кроме того, следователи признали потерпевшими и уже допросили 87 389 человек, которые пострадали в результате действий украинских военных.

Всего же ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область составил 504 млрд рублей. Украинские боевики и наёмники совершили преступления против жителей 25 населённых пунктов региона. В Следственном комитете подчеркнули, что продолжают расследование преступлений, совершённых в отношении мирного населения Курщины.