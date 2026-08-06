СК предъявил обвинения 35 наёмникам за вторжение в Курскую область

Следственный комитет России предъявил обвинения 35 иностранным наёмникам, которые, по данным ведомства, участвовали во вторжении в Курскую область в составе украинских вооружённых формирований. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, среди обвиняемых находятся граждане нескольких государств, включая Грузию, США, Новую Зеландию, Литву и Великобританию.

«ГСУ и ГВСУ СК России очно и заочно предъявлено обвинение 35 иностранным наёмникам, участвовавшим во вторжении в Курскую область. В их числе граждане Грузии, США, Новой Зеландии, Литвы, Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии и других стран», – заявила Петренко.

В отношении 28 фигурантов расследование уже завершено. Ещё семь уголовных дел продолжают находиться в производстве следственных органов.

СК устанавливает все обстоятельства участия иностранных граждан в боевых действиях на территории региона и продолжает расследование.

Ранее Life.ru писал, что судьба 302 жителей приграничных районов Курской области остаётся неизвестной. По словам омбудсмена Яны Лантратовой, поиск людей продолжается после начала боевых действий в регионе. Специалисты продолжают устанавливать местонахождение тех, с кем была потеряна связь.