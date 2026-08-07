Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 17:57

ВСУ разместили иностранных наёмников в детском лагере во Львовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Украинские военные разместили иностранных наемников на территории действующего детского лагеря в селе Спрыня Львовской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах. По данным источника, на базе спортивно-оздоровительного центра проживают наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки.

Как рассказали силовики, родители детей, отдыхающих в лагере, жалуются в соцсетях на присутствие иностранцев. Кроме того, военные из подразделений спецназначения периодически общаются с воспитанниками. На территории также находятся арсеналы с вооружением.

Украина выкупила отель в столице Колумбии для вербовки наёмников в ВСУ
Украина выкупила отель в столице Колумбии для вербовки наёмников в ВСУ

Ранее Life.ru писал, что в составе ВСУ могут находиться около 16 тысяч иностранцев из 72 стран. Почти 40%, согласно информации уполномоченного по военным вопросам Украины Ольги Решетиловой, — выходцы из стран Латинской Америки. Для решения вопросов иностранных военных и их родственников на Украине была сформирована отдельная рабочая группа.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar