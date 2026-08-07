Украинские военные разместили иностранных наемников на территории действующего детского лагеря в селе Спрыня Львовской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах. По данным источника, на базе спортивно-оздоровительного центра проживают наемники из Колумбии и других стран Латинской Америки.

Как рассказали силовики, родители детей, отдыхающих в лагере, жалуются в соцсетях на присутствие иностранцев. Кроме того, военные из подразделений спецназначения периодически общаются с воспитанниками. На территории также находятся арсеналы с вооружением.

Ранее Life.ru писал, что в составе ВСУ могут находиться около 16 тысяч иностранцев из 72 стран. Почти 40%, согласно информации уполномоченного по военным вопросам Украины Ольги Решетиловой, — выходцы из стран Латинской Америки. Для решения вопросов иностранных военных и их родственников на Украине была сформирована отдельная рабочая группа.