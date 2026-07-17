Российские военные уничтожили в ДНР бойца Сил специальных операций Украины Самуэля Майкла Педрацини. Ранее он проходил службу в австралийской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По данным источника, Педрацини входил в состав 3-го полка ССО Украины. До начала специальной военной операции он служил в 7-м полку Королевского австралийского пехотного корпуса.

После службы в Австралии Педрацини занимался подготовкой украинских военнослужащих на территории Великобритании. Затем он присоединился к подразделению ССО Украины.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил гражданина Колумбии Бурбано Арготию Хулио Цезаря к 13,5 года лишения свободы. Суд признал его виновным в участии в вооружённом конфликте в качестве наёмника на стороне ВСУ. Колумбиец служил в 17-й отдельной танковой бригаде с июля 2023 года по январь 2026 года и получил за это 2,674 млн рублей.